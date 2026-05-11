تصادف خودروها در البرز ۵ مجروح برجای گذاشت
رییس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان البرز اعلام کرد: تصادف بین چهار دستگاه خودرو در این استان با مجروحیت پنج نفر همراه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
احمد مهدوی گفت: این حادثه امروز در خط شمالی آزاد راه کرج - قزوین بین یک دستگاه کامیون، یک دستگاه پراید، یک دستگاه کوئیک و یک دستگاه پژو رخ داد که سه زن و ۲ مرد مجروح شدند.
وی ادامه داد: برای خدمات رسانی که مصدومان سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند. مصدومان این حادثه به بیمارستان شهید مدنی کرج انتقال یافتند؛ علت حادثه توسط ماموران پلیس راه در دست بررسی قرار گرفت.