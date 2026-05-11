رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر اهمیت مدیریت پدیده گرد و غبار در استان قم گفت: کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در این استان در اولویت برنامه‌ها و پیگیری‌های ملی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، روز دوشنبه در جلسه کارگروه مدیریت گرد و غبار در قم، با اشاره به اینکه گرد و غبار از مهم‌ترین چالش‌های محیط‌زیستی استان قم به شمار می‌رود، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی و تلاش همکاران در کارگروه ملی گرد و غبار، موضوع کانون‌های بحرانی فرسایش بادی استان قم مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

انصاری همچنین از تلاش‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم قدردانی کرد و افزود: اقدامات خوبی با همکاری همکاران ما در این اداره‌کل آغاز شده و این روند با رویکرد حمایتی مسئولان استان در حال تقویت است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مسائل محیط‌زیستی ماهیتی بین‌بخشی دارند، تصریح کرد: حل چالش‌هایی مانند گرد و غبار نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاه‌های ذی‌ربط است و ضروری است دستگاه‌های مرتبط این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

وی ادامه داد: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد اقدامات مؤثری در این زمینه آغاز شده است و امیدواریم با تقویت همکاری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌ها، این برنامه‌ها با سرعت بیشتری پیش برود و شاهد بهبود شرایط محیط‌زیستی در استان قم باشیم.

انصاری از تمامی همکاران و دستگاه‌هایی که در حوزه مقابله با گرد و غبار و حفاظت از محیط زیست تلاش می‌کنند قدردانی کرد و بر تداوم این همکاری‌ها برای دستیابی به نتایج مؤثرتر تأکید کرد.