رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید، از برگزاری جلسات فشرده برای نهاییسازی طرح تامین مالی تولید و زیرساخت خبر داد و تأکید کرد: در این طرح، راهکارهای نوینی برای مولدسازی داراییها و جذب سرمایههای داخلی و خارجی جهت بازسازی و رونق اقتصادی در دوران پس از جنگ پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفر قادری رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، در تشریح نشست امروز (دوشنبه ۲۱ اردیبهشتماه) کمیسیون متبوع خود، اظهار داشت: به رغم شرایط خاص ناشی از دوران جنگ و پس از آن، کمیسیون جلسات خود را بدون وقفه و با رویکردی جهادی دنبال کرده است؛ بهطوری که در هفتههای اخیر، هر هفته سه جلسه منظم برای تکمیل این طرح کلیدی برگزار شده است.
وی با اشاره به تصویب کلیات این طرح در صحن علنی، افزود: فرآیند بررسی جزئیات طرح در جریان است. برای پختگی هرچه بیشتر مصوبات، پیش از نهاییسازی هر ماده، با حضور در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، آخرین نظرات وزرا و مدیران ارشد را جویا میشویم تا توافق حداکثری میان مجلس و دولت در حوزه عملیاتی شدن قانون ایجاد شود.
قادری با اشاره به نشست امروز با مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در این جلسه، ظرفیتهای بازار سرمایه برای تامین مالی تولید مورد واکاوی قرار گرفت. با توجه به نیاز مبرم کشور در دوران پس از جنگ به منابع مالی، راهکارهای متنوعی در بازار بورس، بازار پول، تأمين مالی خارجی و همچنین موضوع مهم «مولدسازی داراییها» در این قانون گنجانده شده است تا موانع جذب سرمایه برطرف شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس خاطرنشان کرد: پیشنهادات سازندهای از سوی مسئولان سازمان بورس ارائه شد که این نظرات در کمیتههای تخصصی در وزارت اقتصاد بررسی میشود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در پایان یادآور شد: تلاش میکنیم با جمعبندی نهایی در هفته آینده، تمامی دیدگاههای تخصصی بخشهای مختلف را در متن قانون لحاظ کنیم تا با تصویب نهایی در صحن علنی، گرهگشایی بزرگی در تامین منابع مالی پروژههای زیرساختی و واحدهای تولیدی کشور ایجاد شود.