مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر از ارائه بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ خدمت درمانی و امدادی به حجاج ایرانی در مکه و مدینه، در حج ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر با انتشار اطلاعیه‌ای با اشاره به حضور و خدمات‌رسانی کادر بهداشت و درمان جمعیت هلال‌احمر ایران در مراسم حج تمتع در کشور عربستان، اعلام کرد: از ابتدای عملیات حج، به تریتب ۹ هزار و ۲۶۵ خدمت بهداشتی درمانی در مراکز هلال احمر ایران در مدینه و همچنین ۷ هزار و ۴۵۵ خدمت بهداشتی و درمانی در مراکز هلال احمر ایران در مکه به حجاج ارائه شده است.

این اطلاعیه می‌افزاید: در این مدت در مجموع ۶ هزار و ۲۰۹ مورد ویزیت عمومی در مطب‌های هتل‌های محل اقامت زائران ایرانی و ۲۷۹ ویزیت پزشکان متخصص به حجاج ارائه شده است. همچنین تاکنون ۲۸ زائر برای مداوا در بیمارستان‌های کشور میزبان بستری شده‌اند که اکثر آنها مرخص و در حال حاضر ۴ زائر در مدینه و ۵ زائر در مکه تحت درمان قرار دارند.

ارائه خدمات پاراکلینیکی، پرستاری، مددکاری، امداد و انتقال و تحویل دارو در داروخانه‌ها از جمله خدمات ارائه شده به زائران کشورمان در این مدت بوده است.

بر اساس این گزارش، در مدینه منوره دو درمانگاه شبانه‌روزی فعال است و در مکه مکرمه نیز پنج درمانگاه شبانه‌روزی راه‌اندازی شده و خدمات درمانی به زائران به‌صورت مستمر ارائه می‌شود و تاکنون بیماری حاد و نگران‌کننده‌ای مشاهده نشده است.