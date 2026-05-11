معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: تعویض موتورهای کولرهای معمولی با موتورهای کممصرف BLDC یکی از اقدامات پیشبینیشده در قالب ۱۴ طرح بزرگ برای مدیریت بار در فصول گرم سال است چرا که ۳۰ تا ۳۵ درصد برق مصرفی در فصول گرم ناشی از بار سرمایشی است.
به گزارش گروه انرژی خبرگزاری صداوسیما؛ محمدرضا صلابت، معاون فروش و خدمات مشترکین این شرکت گفت: برای افزایش بهرهوری، صرفهجویی انرژی و کاهش میزان بار در زمان اوج مصرف تابستان، طرح تعویض موتورهای کولرهای معمولی به ویژه کولرهای آبی با موتورهای کممصرف BLDC برای عموم مشترکان برق در شهرستانهای استان تهران آغاز شده است.
️وی درباره هزینه اجرای این طرح افزود: تعویض این موتورها به صورت رایگان انجام میشود.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت اینترنتی «برق تو»، درخواست خود را ثبت کنند. همکاران ما پس از جمعآوری اسامی و صحتسنجی اطلاعات ارائه شده، نسبت به تعویض موتور این کولرها اقدام میکنند.
صلابت با اشاره به اثرگذاری این طرح در مدیریت مصرف برق در فصل گرما اظهار کرد: تعویض موتورهای کولرهای معمولی با موتورهای کممصرف BLDC یکی از اقدامات پیشبینیشده در قالب ۱۴ طرح بزرگ برای مدیریت بار در فصول گرم سال است؛ هرساله حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد برق مصرفی در فصول گرم سال ناشی از بار سرمایشی است و با اجرای این طرح، بخش عمدهای از این مصارف کاهش خواهد یافت.