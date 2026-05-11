استاد دانشگاه تهران گفت: بندگی خداوند بزرگ، مسئولیت پذیری، تلفیق عقل و عشق، تبعیت از رهبری، شجاعت در بیان حق و علاقه به کشور از شهید «علی لاریجانی» الگویی در پهنه سیاسی کشور برای آینده ساخته است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، محمدباقرلاریجانی در مراسم پاسداشت مقام استادان شهید علی لاریجانی و سیدکمال خرازی و پنج دانشجوی شهید که با حضور اساتید دانشگاه و جمعی از نمایندگان سفارتخانه‌ها در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: شخصیت «علی لاریجانی»، خداباور و متخلص بود و زمینه‌های زیادی برای شاهد این موضوع وجود دارد. در همین رابطه، حشر و نشر او با عالمان بزرگی مانند مرحوم پدر، آیت الله مطهری، آیت الله حسن زاده، مرحوم آیت الله کشمیری، آیت الله تهرانی نقش خیلی زیادی داشت و در حقیقت او خود را بنده خدا می‌دانست.

شهید لاریجانی جو زده نمی‌شد و برای منافع ملی، خود را فدا می‌کرد

وی با بیان اینکه شهید لاریجانی در حوزه‌های اجتماعی جو زده نمی‌شد و برای منافع ملی خود را فدا می‌کرد، افزود: شهید لاریجانی رسالت محور و باورمند به هدف بود و در این زمینه از افرادی که مشکل ساز بودند، نمی‌ترسید. حتی در آخرین مسئولیت خود، دلایل عدیده‌ای را جمع کرد تابگوید صلاحیت این کار را ندارد، اما رهبر شهید انقلاب فرمودند که این کار در شما متعین است که این بیان رهبرشهید سبب شد برای هدفی که وجود دارد با تمام وجود تلاش کند.

برادر شهید علی لاریجانی با اشاره به تنش‌هایی که شهید لاریجانی در زندگی اجتماعی خود با آن روبه رو می‌شد، گفت: فضیلت برکنار ماندن را در عین فضیلت حضور برای خود جمع کرده بود. چرا که ما گاهی اوقات وقتی در یک کاری حضور داریم، رفتار اخلاقی خوبی از ما سر می‌زند ولی وقتی کنار می‌رویم، این فضیلت‌ها را فراموش می‌کنیم. اما او توانست بر همان فضیلت خود بماند.

شهید لاریجانی قدرت گفتمان‌سازی همراه با اخلاق سیاسی، احساسات و عواطف سیاسی را با هم جمع کرده بود

وی با اشاره به شخصیت میان رشته‌ای شهید لاریجانی که دانشی از فلسفه، ریاضیات، عرفان عملی و نظری، سیاست، نگاه ساختاری و سازمانی به حکومت بود، تصریح کرد: همچنین قدرت گفتمان‌سازی خوب همراه با اخلاق سیاسی، احساسات و عواطف سیاسی را با هم جمع کرده بود و هوش هیجانی از او یک شخصیت جامع اطرافی ساخته بود که در روش‌ها و منش‌های مختلف آن را نشان می‌داد.

استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: در فضای سیاسی و مسائلی که برای ایشان ایجاد می‌شد، می‌توانست تعادل و آرامش خود را حفظ کند. همچنین تعهد و باور ایشان به نهاد علم و دانشگاه، شخصیت آکادمیک، داشتن کتابخانه مفصل در منزل که بار‌ها کتاب‌های خود را به کتابخانه‌های عمومی هدیه داد، گسترش کتابخانه‌ها، داشتن گستره مطالعاتی فراوان و میان رشته‌ای، حضور در دانشگاه در عین درگیری‌های اجتماعی از نقاط ارزشمند شخصیت این شهید است.

لاریجانی یادآور شد: او معتقد بودند دانشگاه با نهاد‌های دیگر کشور خیلی متفاوت است و قابل مقایسه نیست و هر کاری در دانشگاه می‌تواند ارزشمند باشد.

وی اضافه کرد: تلفیق بندگی خداوند بزرگ، مسئولیت پذیری، تلفیق عقل و عشق، تبعیت از رهبری، شجاعت در بیان حق و علاقه به کشور از شهید لاریجانی، الگویی در پهنه سیاسی کشور برای آینده ساخته است.

استاد دانشگاه تهران در ادامه به شخصیت شهید مرتضی لاریجانی فرزند علی لاریجانی اشاره کرد و گفت: او از نخبگان دانشگاه صنعتی شریف بود و مسیر زندگی خود را آگاهانه انتخاب کرد و به رغم تمام علایقی که به زندگی خانوادگی و کار داشت، اما عشق همراهی با پدر و مسیر الهی را با پشت کردن به همه مسائل دنیا، انتخاب کرد و در این مسیر هم به شهادت رسید.