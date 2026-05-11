بارندگیهای اخیر در البرز کافی نیست
افزایش بارشها درفروردین و اردیبهشت امسال این تصور را در ذهن همه ایجاد کرد که شاید خشکسالی و بحران کمبود به پایان رسیده، اما مدیرکل هواشناسی البرز میگوید: با وجود افزایش بارشها، میزان بارندگی استان البرز هنوز ۲۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.
کامران حقی آبی درگفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حدود ۲۸۲ میلیمتر بارش دراستان البرز ثبت شده است؛ رقمی که اگرچه نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد (معادل ۴۸ میلی متر) افزایش یافته، اما ۲۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.
مدیرکل هواشناسی البرزافزود: میانگین بارش نرمال سالانه البرز حدود ۳۷۲ میلیمتر است و بنابراین، میزان بارش فعلی هنوز با شرایط مطلوب فاصله دارد.
او با اشاره به اینکه در سال آبی جاری حدود ۴۰ روز از فصل بارندگی باقی مانده است اظهار امیدواری کرد در این مدت بارشهای خوبی رخ دهد تا بخشی از کمبودها جبران شود.
به گفته مدیرکل هواشناسی البرز اوایل هفته آینده سامانه پربارشی وارد استان خواهد شد که با رعدوبرق، بارشهای رگباری و وزش باد شدید موقت همراه است.