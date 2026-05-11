بارندگی‌های اخیر در البرز کافی نیست

افزایش بارش‌ها درفروردین و اردیبهشت امسال این تصور را در ذهن همه ایجاد کرد که شاید خشکسالی و بحران کمبود به پایان رسیده، اما مدیرکل هواشناسی البرز می‌گوید: با وجود افزایش بارش‌ها، میزان بارندگی استان البرز هنوز ۲۴ درصد کمتر از میانگین بلندمدت است.