شمار شهدای غزه به ۷۲ هزار و ۷۴۰ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز دوشنبه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ شهید و ۱۶ مجروح وارد بیمارستان‌های این باریکه شدند.

این وزارتخانه اشاره کرد که از زمان برقراری آتش بس در غزه، ۸۵۴ نفر شهید و ۲۴۵۳ نفر مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۲ هزار و ۷۴۰ نفر رسید.

این وزارتخانه از مجروح شدن ۱۷۲ هزار و ۵۵۵ نفر از آغاز جنگ رژیم صهیونیستی تاکنون خبر داد.