استاندار قم گفت: در سطح ملی باید از استان قم حمایت شود که نه تنها به سهم حقآبههای استان دست زده نشود، بلکه کمبود آن نیز جبران شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنامجو امروز در جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: در استان قم خوشبختانه مباحث محیط زیستی به خوبی رعایت میشود.
وی با اشاره به اینکه این سطح از همدلی در سطح کشور کمنظیر است، مطرح کرد: محیط زیست استان در عرصه مدیریت و میدان فعال است.
استاندار قم، به همدلی در استان اشاره و عنوان کرد: نمایندگان استان و حوزه قضایی استان نیز همراه و کمککار مدیران استان هستند.
وی با اشاره به اینکه مشکل گردوغبار استان حاصل عملکرد مردم قم نیست، خاطرنشان کرد: عدم تدابیر نهادهای بالادستی موجب شده است که امروز در استان قم با این بحران مواجه باشیم.
بهنامجو با بیان اینکه ۱۵۵ میلیون متر مکعب سهم استان قم از حقآبه بوده است، تصریح کرد: این سهم امروز به یک و نیم میلیون متر مکعب رسیده که به نوعی فاجعه است.
وی اضافه کرد: در سطح ملی باید از استان قم حمایت شود، تا ضمن حفظ، کمبود حق آبههای قم نیز جبران شود.
استاندار قم با اشاره به اینکه شرایط استان قم با دیگر استانها متفاوت است، یادآور شد: قم یک جهانشهر است و چهره این شهر در عرصه بین المللی، چهره انقلاب اسلامی است.