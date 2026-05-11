سریال ایرانی «ارمغان تاریکی» به کارگردانی جلیل سامان که روایتی درام و تاریخی از تحولات سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، از دوشنبه ۲۱ اردیبهشت هر شب ساعت ۲۴ از شبکه چهار سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ارمغان تاریکی روایتگر داستان جوانی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دچار انحراف شده و به عضویت سازمان مجاهدین خلق در می‌آید.

مجید از طرف سازمان ماموریت می‌یابد تا برای نفوذ به خانواده انقلابی و مذهبی یکی از فرماندهان جنگ، با برادرزاده او ازدواج کند و سپس اهداف تشکیلات را دنبال نماید.

در این سریال بازیگرانی، چون آرش مجیدی، امیر آقایی، لیلا زارع و سودابه بیضایی ایفای نقش کرده‌اند.

این مجموعه از روز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت هر شب ساعت ۲۴، از شبکه چهار سیما پخش و در ساعت‌های ۱۱ و ۱۷ روز بعد تکرار می‌شود.

«جوانمردان»؛ روایتی برای تقویت هویت ملی در میان نوجوانان در قاب شبکه قرآن و معارف

شبکه قرآن و معارف سیما با هدف تقویت روحیه ایستادگی و هویت ملی در میان نوجوانان پویانمایی «جوانمردان» را روانه آنتن می‌کند.

پویانمایی «جوانمردان» به تهیه کنندگی «الهام ابراهیمی» و کارگردانی «علی احمدی» هر روز ساعت ۱۵:۳۰ از شبکه قرآن ومعارف سیما پخش می‌شود.

این پویانمایی روایتی شیرین و درس آموز از تاریخ ایران و تهاجم مغول و فضای آن دوره است.

در جریان این نبرد‌ها و جنگ‌ها، با وجود ضعف‌های حاکم، سرداران ایرانی دلاورانه مقاومت کردند و هر قسمت از این مجموعه، برشی از شجاعت و اخلاق این قهرمانان را به نمایش می‌گذارد تا درس‌های تاریخ را در قالبی شیرین و جذاب برای نسل جوان بازگو کند.

این اثر با تلفیق انگیزه‌های ملی، مذهبی و حماسی، تلاش می‌کند تا هویت ایرانی و ارزش‌های معنوی را در قلب مخاطبان نوجوان نهادینه کند.