معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران بر اهمیت تقویت زیرساختها و رفع نواقص در شهرهای کوچک و میانی تأکید کرد و گفت: این رویکرد نقش موثری در بهبود کیفیت زندگی ساکنان این شهرها دارد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما؛ در دیدار عبدالرضا گلپایگانی، معاون شرکت بازآفرینی شهری ایران، با نماینده مردم سمیرم، بر لزوم توجه ویژه به شهرهای کوچک و میانی تأکید شد.
گلپایگانی ضمن یادآوری فعالیتهای انجام شده در حوزه بازآفرینی، اعلام کرد سیاست اصلی شرکت، تقویت این شهرها و رفع نواقص موجود است.
نماینده سمیرم نیز از اقدامات شرکت در احداث سالن کشتی، تخصیص قیر رایگان و بهبود خیابانها قدردانی کرد و بر تاثیر مثبت این اقدامات در زندگی مردم منطقه تأکید نمود.
وی افزود: تداوم همکاریها در توسعه و بهبود وضعیت این شهرها ضروری است و از نقش شرکت در ایجاد تغییرات مثبت قدردانی میکند. این نشست بر ضرورت ادامه حمایتهای دولت و بخش خصوصی از توسعه مناطق کوچک و میانی تأکید دارد.