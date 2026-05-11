هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» اعلام کرد: از ابتدای آغاز عملیات اعزام زائران حج تمتع تا پایان ۲۰ اردیبهشت با انجام ۲۰۰ پرواز رفت و برگشت، تعداد ۲۲ هزار و ۷۶۳ زائر از ایستگاه‌های تهران، مشهد و زاهدان به سرزمین وحی اعزام شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عملیات انتقال زائران بیت‌الله الحرام توسط هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” همچنان طبق برنامه‌ریزی در حال انجام است و در این چارچوب تعداد پروازهای انحام شده این عملیات به ۲۰۰سورتی پرواز رسید.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات رفت زائران حج تمتع ۱۴۰۵ تا ۲۵ اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت و پروازهای اعزامی از ایستگاه‌های تعیین‌شده به مقصد سرزمین وحی طبق برنامه در حال انجام است.

شایان ذکر است پروازهای بازگشت حجاج به کشور از روز ۱۱ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد.