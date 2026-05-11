سخنگوی صنعت آب کشور با بیان اینکه ورود ایران به دوره ترسالی «مطلقا درست نیست» گفت: هرچند متوسط بارش کشور امسال به سطح نرمال رسیده، اما ۱۱ استان از جمله تهران همچنان با کمبارشی و تنش آبی روبهرو هستند و مدیریت مصرف آب در ماههای گرم ضروری است.
به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری صداوسیما؛ عیسی بزرگزاده امروز در نشست خبری با اشاره به وضعیت بارشهای کشور اظهار کرد: بارندگیها در ۱۱ استان کمتر از نرمال، ۵ استان در حد نرمال و در ۱۵ استان بالاتر از نرمال بوده است.
وی افزود: متوسط بارش کشور تاکنون به ۲۲۶ میلیمتر رسیده که حدود ۲ درصد بیشتر از شاخص متوسط است، اما این موضوع به معنای ورود کشور به دوره ترسالی نیست.
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: استانهای بوشهر، هرمزگان و کرمان بارشهای خوبی داشتهاند، اما استانهای تهران، قم، مرکزی، سمنان و مازندران با کاهش بارندگی مواجه بودهاند.
بزرگزاده با تاکید بر اینکه مسئله آب باید بهصورت محلی مدیریت شود، تصریح کرد: هرچند متوسط بارش کشوری نرمال است، اما سرریز سدهای غرب کشور کمکی به تامین آب تهران و کرج نمیکند.
وی ادامه داد: اکنون ۱۱ استان کشور زیر نرمال هستند و تهران در صدر این فهرست قرار دارد؛ پایتخت وارد ششمین سال خشکسالی شده است.
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: نسبت به سال گذشته شرایط بهتری داریم؛ سال گذشته دو سوم کشور با شرایط نامناسب آبی مواجه بود، اما امسال دو سوم کشور شرایط مناسبتری دارند. با این حال، حدود ۳۵ میلیون نفر در مناطق دارای کمآبی زندگی میکنند و لازم است مدیریت مصرف همچنان ادامه یابد.
بزرگزاده درباره وضعیت سدهای کشور نیز اظهار کرد: از ابتدای سال آبی تاکنون، ورودی مخازن سدها ۳۵ میلیارد مترمکعب بوده و حجم آب موجود در مخازن به ۳۳ میلیارد و ۸۶۰ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: متوسط پرشدگی سدهای کشور ۶۵ درصد است؛ برخی سدها سرریز شدهاند و برخی دیگر کمتر از ۱۰ درصد آب دارند.
سخنگوی صنعت آب کشور گفت: وضعیت ۱۳ سد حوضه ارومیه نسبت به متوسط ۱۰ سال گذشته حدود ۶ درصد بهتر شده، اما سدهای تهران به جز سد لتیان همچنان شرایط منفی دارند. همچنین وضعیت سد زایندهرود نسبت به متوسط ۱۰ سال گذشته ۱۷ درصد بهتر شده است.
وی تهران، البرز، مشهد، ساوه و اراک را از جمله مناطق نیازمند مدیریت جدی مصرف آب عنوان کرد.
بزرگزاده درباره تولید برقآبی نیز گفت: بخش عمده ظرفیت برقآبی کشور در حوضههای کارون و دز قرار دارد و امسال پیشبینی میشود تولید برقآبی تا ۴۰ درصد افزایش یابد و در پیک تابستان وارد مدار شود.
وی با اشاره به مصرف آب در بخش کشاورزی خوزستان تاکید کرد: اگر کشت شالی در این استان مدیریت شود، میتوان بخشی از منابع آبی و انرژی را برای زمستان حفظ کرد.
سخنگوی صنعت آب کشور درباره وضعیت سدهای تهران نیز گفت: حجم مخازن پنج سد تهران اکنون ۴۱۹ میلیون مترمکعب است که نسبت به سال گذشته ۴۰ میلیون مترمکعب و نسبت به بلندمدت ۳۴۲ میلیون مترمکعب کاهش دارد. همچنین میزان پرشدگی این سدها تنها ۲۲ درصد است.