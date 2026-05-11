رییس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس گفت:برابر اخبار و اطلاعات واصله پلیس امنیت اقتصادی شهرستان پردیس مبنی بر کشف انبار غذای حیوانات خانگی طی بازدیدی که از انبار داشتیم متوجه شدیم مقدار زیادی غذای حیوانات خانگی خارجی وجود دارد و با توجه به کارشناسی اولیه‌ای که انجام شده این کالا‌ها غذای قاچاق هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی عیدی افزود: ارزش اولیه توسط دستگاه کاشف که انجام شده حدود ۳۰ میلیارد ریال میباشد که با توجه به اینکه مدارک مستند فعلاً ارائه ندادند ما نسبت به توقیف اموال اقدام کردیم و این واحد تا اطلاع ثانوی تا اینکه مدارک و مستندات برابر قانون پلمپ شد.