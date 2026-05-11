به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شینا انصاری، در جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: از حمایت‌های استاندار قم از محیط زیست استان قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به اینکه این حمایت موجب شده است تا اقدامات خوبی در استان قم شکل بگیرد، مطرح کرد: کانون‌های گردوغبار در استان قم امروز مورد توجه کشور قرار گرفته است.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: تمام مدیران باید در مسائل محیط زیستی مشارکت داشته باشند و این اقدامات را در اولویت خود قرار دهند.

انصاری با بیان اینکه مخالف توسعه نیستیم ولی توسعه باید هم‌سو و هم‌گام با محیط زیست باشد، عنوان کرد: خوشبختانه این نگاه در استان قم وجود دارد.

وی با اشاره به لزوم سازگاری کشاورزی با اقلیم و استفاده متناسب با اسناد بالادستی از پساب‌ها، خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حوزه استان قم عملکرد خوبی دارد.

معاون رئیس جمهور با اشاره به مشارکت‌های مردمی در استان قم، تصریح کرد: با همیاری مردم می‌توان اقدامات بزرگی رقم زد.

رئیس سازمان حفاطت از محیط زیست با اشاره به اینکه پس از آب شرب اولویت دوم حق‌آبه‌های طبیعت است، یادآور شد: در سطح ملی به دنبال احیای حق‌آبه‌های استان قم خواهیم بود.