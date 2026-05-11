سوء قصد به جان نماینده پارلمان ایالت پنجاب در پاکستان منجر به زخمی شدن وی و کشته شدن ۴ نفر دیگر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «محمد ایوب خان گادهی» عضو حزب مسلم لیگ نواز و نماینده پارلمان ایالت پنجاب امروز در حوالی منطقه رجانا از توابع شهرستان توبا تیک سینگ هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت.

در این سوء قصد، نماینده پارلمان ایالت پنجاب زخمی و ۴ نفر از همراهانش کشته شدند.

شهباز شریف نخست وزیر و مریم نواز شریف سروزیر ایالت پنجاب پاکستان حمله امروز به نماینده مجلس ایالتی را محکوم و دستور شناسایی و بازداشت عوامل این حادثه را صادر کردند.