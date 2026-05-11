دولت انگلیس در ادامه مواضع خصمانه علیه مسکو، ۸۵ شخص و نهاد روس را به بهانه آنچه عملیات نفوذ اطلاعاتی نامید، به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، وزارت امور خارجه انگلیس امروز (دوشنبه) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بسته جدید تحریم‌ها ۲۹ هدف مرتبط با آنچه لندن «انتقال اجباری، آموزش ایدئولوژیک و نظامی‌سازی کودکان اوکراینی» خوانده و ۵۶ هدف دیگر مرتبط با کارزار‌های ادعایی جنگ اطلاعاتی روسیه را شامل می‌شود.

بر اساس این بیانیه، دولت انگلیس ۴۹ نفر از افراد مرتبط با «آژانس طراحی اجتماعی» روسیه را تحریم کرده است. لندن ادعا می‌کند که این افراد شامل نویسندگان، مترجمان و تولیدکنندگان ویدئو است که در تولید محتوای تبلیغاتی به نفع کرملین نقش داشته‌اند.

وزارت خارجه انگلیس همچنین مدعی شد که این آژانس با حمایت و هدایت کرملین، مجموعه‌ای از عملیات نفوذ را برای تضعیف روند‌های دموکراتیک و کاهش حمایت از اوکراین طراحی کرده است.

در بخش دیگری از بیانیه لندن ادعا شده است که «آژانس طراحی اجتماعی» در طرح‌هایی برای ایجاد سازمان‌های طرفدار روسیه در ارمنستان و اثرگذاری بر تحولات سیاسی این کشور نقش داشته است.

دولت انگلیس همچنین مدعی شد که نهاد موسوم به «آنو دیالوگ» با ریاست‌جمهوری روسیه و دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور همکاری داشته و در برنامه‌های نفوذ مرتبط با سیاست داخلی ارمنستان مشارکت کرده است.

ایوت کوپر وزیر امور خارجه انگلیس درباره این تحریم‌ها ادعا کرد: انگلیس در برابر تلاش پوتین برای گسترش دروغ‌ها و روایت‌های طرفدار کرملین در خارج از کشور دست روی دست نخواهد گذاشت.

وی مدعی شد: تحریم‌های امروز گامی قوی برای افشا و مختل کردن اقداماتی است که روسیه برای دخالت، تضعیف دموکراسی و نابود کردن آینده اوکراین از طریق انتقال و آموزش ایدئولوژیک کودکان اوکراینی انجام می‌دهد.

وزیر خارجه انگلیس با بیان اینکه حمایت لندن از اوکراین «آهنین» باقی خواهد ماند، ادعا کرد که این کشور به همکاری با متحدان خود برای شناسایی و بازگرداندن کودکان اوکراینی ادامه می‌دهد.

در میان افراد و نهاد‌های تحریم‌شده، نام «مرکز آموزش ورزش نظامی و تربیت میهن‌پرستانه جوانان» موسوم به مرکز جنگجو دیده می‌شود. دولت انگلیس مدعی است که کودکان اوکراینی در این مرکز تحت آموزش نظامی و تبلیغات طرفدار کرملین قرار می‌گیرند.

همچنین یولیا سرگئیونا ولیچکو، وزیر سیاست جوانان در منطقه موسوم به «جمهوری خلق لوهانسک»، به فهرست تحریم‌های انگلیس افزوده شده است. لندن ادعا کرده است که وی در اجرای برنامه‌های دولتی برای انتقال و آموزش ایدئولوژیک کودکان اوکراینی، از جمله صدور گذرنامه روسی برای کودکان مناطق تحت کنترل روسیه و برگزاری برنامه‌های تبلیغاتی نقش داشته است.

انگلیس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ یکی از اصلی‌ترین حامیان سیاسی، مالی و نظامی کی‌یف در اروپا بوده و در کنار آمریکا و اتحادیه اروپا بسته‌های گسترده‌ای از تحریم‌ها را علیه روسیه اعمال کرده است. لندن این اقدامات را بخشی از حمایت از اوکراین و دفاع از امنیت اروپا می‌داند، اما مسکو بار‌ها تحریم‌های غرب را غیرقانونی، خصمانه و نشانه تلاش کشور‌های غربی برای طولانی کردن جنگ توصیف کرده است.