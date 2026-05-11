همزمان با روز زیارتی مخصوص امام هشتم (ع)، محافل «انس و معرفت» در هتل‌های محل اسکان زائران ایرانی در مکه مکرمه با حال و هوایی رضوی برگزار شد و سخنران بعثه، سیره عبادی اهل‌بیت (ع) و پیوند عمیق حج با ولایت را تبیین کرد.

تبیین جایگاه «حق مومن» و «ولایت» در محافل انس و معرفت زائران ایرانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در جلسات معنوی «انس و معرفت» که با هدف تغذیه روحی زائران در هتل‌های «میدان» و «ماسة المشاعر» برگزار شد، موضوعاتی همچون جواز نیابت در طواف برای معصومین (ع)، حرمت مومن در برابر عظمت کعبه و رسالت دفاع از ولایت تشریح شد و همچنین یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، زینت‌بخش این محافل نورانی بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفر اسلامی فر در این مجلس انس با استناد به احادیث امام جواد (ع)، موضوع نیابت در طواف برای ائمه معصومین (ع) و حضرت زهرا (س) را تبیین کرد و آن را نشانه‌ای از پیوند ناگسستنی اعمال حج با مودت اهل‌بیت دانست.

وی با اشاره به محبت بیکران امام رضا (ع) به خادمان و مومنان، وظایف زائران در قبال الطاف الهی این خاندان را تشریح کرد.

پایان‌بخش این مراسم، قرائت اشعاری در فراق زیارت امام هشتم (ع) بود که رهبر شهید انقلاب اسلامی سروده بودند.

همچنین ذکر مصیبت و مرثیه سرایی در بزرگداشت آن پیشوای مظلوم شیعیان، فضایی آکنده از حزن و معنویت را در میان زائران ایجاد کرد.

* حق مومن؛ فراتر از حرمت کعبه

در محفل دیگری که با نام و یاد حضرت ثامن‌الحجج (ع) در هتل «ماسة المشاعر» برگزار شد، سخنران بعثه مقام معظم رهبری درس‌های زندگی از سیره عبادی امام رضا (ع) را تشریح کرد.

وی با مقایسه عظمت کعبه معظمه با جایگاه انسان مومن، به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد که فرمودند: «هر کس مومنی را سبک بشمارد، ما را سبک شمرده است.»

در این نشست، با بازخوانی روایتی از امام کاظم (ع)، بر اهمیت «تقوا» و «توفیق ادای حقوق مومنین» تأکید شد.

سخنران مراسم اظهار کرد: در کنار حرمت مومن، برترین حق، حق امام معصوم است که در این سرزمین مقدس، توجه به این جایگاه و میثاق با ولایت ضرورت دوچندان دارد.

این مراسم با ذکر مصیبت حضرت زینب (س) و تبیین نقش ایشان در دفاع از حریم ولایت به پایان رسید.

گفتنی است سلسله محافل انس و معرفت به‌صورت روزانه در هتل‌های زائران ایرانی در مکه مکرمه با حضور کارشناسان و سخنرانان مذهبی برای تقویت و تعمیق باور‌های دینی حجاج برگزار می‌شود.