نایبقهرمان دسته فوقسنگین رقابتهای وزنهبرداری جوانان جهان گفت: سطح مسابقات خیلی بالا بود، خدا را شکر جنگیدیم و نگذاشتیم مدالهای فوقسنگین به کشور دیگری برسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طاها نعمتیمقدم، نایبقهرمان دسته فوقسنگین رقابتهای وزنهبرداری جوانان جهان ۲۰۲۶ که موفق به کسب سه مدال نقره شد، به تشریح شرایط مسابقه و عملکرد خود پرداخت.
وی گفت: سطح مسابقات خیلی بالا بود و اگر من یا حمیدرضا در دوضرب حتی یک وزنه را از دست میدادیم، طلا و نقره را از دست میدادیم. خدا را شکر جنگیدیم و نگذاشتیم مدالهای فوقسنگین به کشور دیگری برسد.
نعمتیمقدم درباره شرایط اعزام تیم، افزود: تیم با تأخیر به مصر رسید، چون روادید دیر صادر شد، اما با این حال همه بچهها با غیرت وزنه زدند و بهترین مدالها را گرفتند تا در نهایت تیم ایران قهرمان جهان و دل مردم عزیزمان شاد شود.
این ملیپوش درباره عملکرد خود، گفت: اول خدا را شکر میکنم که بعد از یک آسیبدیدگی سنگین توانستم برگردم و در این مسابقات شرکت کنم. رکوردهای خوبی زدم، هرچند از یکضربم راضی نیستم و هنوز استرس آن مصدومیت در ذهنم هست، اما در دوضرب جبران کردم و توانستم ۸ کیلوگرم رکوردم را افزایش بدهم.
وی درباره لحظه مهار وزنههای سنگین در دوضرب نیز افزود: حرکت اول دوضرب برایم سبک بود. پشت صحنه وزنه ۱۹۵ کیلوگرم را زده بودم و وقتی روی صحنه ۲۰۶ را راحت مهار کردم، اعتمادبهنفسم بالا رفت. همین موضوع باعث شد بتوانم وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را هم مهار کنم و شرمنده مردم و خانوادهام نشوم. این مدالها را به شهدای جنگ رمضان و مدرسه میناب تقدیم میکنم.
نعمتیمقدم با قدردانی از کادر فنی و مسئولان فدراسیون، گفت: از سرمربی تیم، سهراب مرادی که زحمات زیادی برای تیم کشیدند تشکر میکنم و خوشحالم توانستیم جواب زحماتشان را بدهیم. همچنین از سجاد انوشیروانی و وحید ربیعی نیز بابت حمایتهایشان تشکر میکنم.