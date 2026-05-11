به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مسلم شجاعی افزود: این طرح که با تمرکز بر ظرفیت‌های ۱۶ استان مرزی کشور طراحی شده، پیوندی نو میان پتانسیل‌های داخلی و بازار‌های بین‌المللی ایجاد کرده و گامی بلند برای تغییر رویکرد بازاریابی از «درون‌مرزی» به «فرامرزی» محسوب می‌شود.

‌وی با اشاره بر ضرورت خلاقیت و نوآوری در جریان گردشگری در استان‌های مرزی تأکید کرد: زمان آن فرا رسیده است تا جریان بازاریابی ایران را به فراتر از مرز‌ها منتقل کنیم.

این مقام مسئول ادامه داد: «این پروژه با هدف معرفی واقعیت‌های بی‌نظیر ایران و ایجاد پل‌های ارتباطی موثر میان مناطق مرزی و ذی‌نفعان بالقوه در کشور‌های همسایه اجرا می‌شود.»

‌مدیر کل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با اشاره به گستردگی این پروژه بر اساس جغرافیای پهناور ایران افزود: استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی، بوشهر، گلستان، گیلان، هرمزگان و مازندران در "گذر از مرزها" با دفتر توسعه گردشگری خارجی همکاری می‌کنند.

‌شجاعی در ادامه خاطر نشان کرد: استان ایلام با پیشگامی در اجرای نخستین «تور آشناسازی»، توانست سدشکنی کند و با میزبانی از هیئتی از مسئولان، فعالان تشکل‌های گردشگری، خبرنگاران و اینفلوئنسر‌های استان «واسط» عراق، جلوه‌ای نو از امنیت و صلح را به نمایش بگذارد.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور در این روزها، این اقدام را حرکتی نمادین و قدرتمند برای عبور از سایه‌های جنگ و نمایش چهره واقعی و باصلابت مرز‌های ایران دانست و ابراز امیدواری کرد: شرایط به گونه‌ای پیش برود که سایر استان‌های کشور نیز بتوانند تور‌های آشناسازی و دیگر اقدامات بین المللی خود را اجرایی کنند.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی تصریح کرد: این تور‌ها با تکیه بر اشتراکات فرهنگی، آداب و رسوم همگون و ذائقه مشترک مردم دو سوی مرز، به دنبال خلق تصویری مثبت و واقعی از امنیت پایدار در ایران هستند.

شجاعی خاطر نشان کرد: حضور فعال فعالان رسانه‌ای و مجازی در این پروژه می‌تواند علاوه بر نشر محتوای بین‌المللی در معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، بستری امن و جذاب برای جذب هدفمند گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم آورد.

وی با تأکید بر ضرورت خلاقیت و نوآوری در جریان گردشگری مرزی خاطرنشان کرد: زمان آن فرا رسیده است تا جریان بازاریابی ایران را به فراتر از مرزها منتقل کنیم. این پروژه با هدف معرفی واقعیت‌های بی‌نظیر ایران و ایجاد پل‌های ارتباطی مؤثر میان مناطق مرزی و ذی‌نفعان بالقوه در کشورهای همسایه اجرا می‌شود.



شجاعی با اشاره به گستردگی این پروژه بر اساس جغرافیای پهناور ایران، استان‌های مشارکت‌کننده را بدین شرح اعلام کرد: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، بوشهر، گلستان، گیلان، هرمزگان و مازندران در این پروژه با دفتر توسعه گردشگری خارجی همکاری مستقیم دارند.

‌



مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در ادامه افزود: استان ایلام با پیشگامی در اجرای نخستین «تور آشناسازی»، توانست سدشکنی کرده و با میزبانی از هیئتی متشکل از مسئولان، فعالان تشکل‌های گردشگری، خبرنگاران و اینفلوئنسرهای استان «واسط» عراق، جلوه‌ای نو از امنیت و صلح را به نمایش بگذارد.وی با اشاره به شرایط خاص کشور در روزهای اخیر، این اقدام را حرکتی نمادین و قدرتمند برای عبور از سایه‌های جنگ و نمایش چهره واقعی و باصلابت مرزهای ایران دانست. شجاعی ابراز امیدواری کرد که با بهبود شرایط، سایر استان‌های مرزی نیز بتوانند تورهای آشناسازی و اقدامات بین‌المللی خود را اجرایی کنند.

‌



این مقام مسئول تصریح کرد: این تورها با تکیه بر اشتراکات فرهنگی، آداب و رسوم همگون و ذائقه مشترک مردم در دو سوی مرز، به دنبال خلق تصویری مثبت و واقعی از امنیت پایدار در ایران هستند.

‌

مسلم شجاعی در پایان خاطرنشان کرد: حضور فعال رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی در این پروژه می‌تواند علاوه بر نشر محتوای بین‌المللی در معرفی جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، بستری امن و جذاب برای جذب هدفمند گردشگران و سرمایه‌گذاران خارجی فراهم آورد.