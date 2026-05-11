به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امشب دوشنبه ۲۱ اردیبهشت برنامه زنده «قهرمان ایران» شبکه ورزش از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان مهدی الفتی ملی پوش ارزنده ژیمناستیک، دارنده مدال طلای قهرمانی ۲۰۲۵ آسیا و مدال نقره در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۲ و کسب یک مدال طلا و دو برنز در مسابقات جهانی هنگ کنگ، همچنین نیکو روزبهانی بانوی افتخارآفرین و تاریخ ساز پاراوزنه برداری، دارنده نخستین مدال وزنه برداری در دسته مثبت ۸۶ کیلوگرم در گروه بزرگسالان خواهد بود.

برنامه زنده «قهرمان ایران» به تهیه کنندگی محسن رسولی و اجرای مشترک مهدی توتونچی و زهرا محمودوند با هدف پاسداشت برترین ورزشکاران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای ورزشکار جنگ رمضان از ۱۵ اردیبهشت روی آنتن شبکه ورزش در حال پخش است.