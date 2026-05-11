فرماندار عجبشیر از ساماندهی وانتبارهای میوهفروش، پاکسازی درختان حریم جادهها و تعیین تکلیف پل قیزیلکورپی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، امیرعباس سلطانپور در جلسه شورای ترافیک شهرستان گفت: نابسامانی وانتبارها از جمله مشکلات ترافیکی شهری هستند و شهرداری باید هرچه سریعتر با همکاری بین سازمانی آنها را ساماندهی کند. این کار ضمن کمک به روان سازی ترافیک، گلایههای اصناف را نیز برطرف خواهد کرد.
وی به موضوع درختان حادثهآفرین در مسیر قلعهچای اشاره و اعلام کرد: طبق دستور دادستان، از هفته آینده اداره راهداری درختانی را که در مسیر قلعهچای به حریم جاده وارد شدهاند، پاکسازی خواهد کرد. این درختان به ویژه در شب حادثهآفرین هستند و جان رانندگان را تهدید میکنند.
سلطانپور با اشاره به آمار تصادفات در مناطق حادثهخیز شهرستان گفت: در سال قبل در میدان شهید زندهدل ۵۳ مورد، بلوار ولایت ۴۴ مورد، میدان بسیج ۵۸ مورد تصادف ثبت شده است و اعضای شورا راهحلهای خود را برای کاهش این موارد بررسی کردند و به زودی اقدامات اجرایی را آغاز خواهد شد.