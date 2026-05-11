با حضور معاون اقتصادی استاندار تهران، دومین نیروگاه خورشیدی مجموعه ساختمان‌های ستادی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ آغاز به کار کرد.

به گزارش تحریریه انرژی خبرگزاری صدا و سیما؛ طی مراسمی که با حضور حشمت اله عسگری معاون اقتصادی استاندار و جمعی از مدیران استانداری تهران برگزار شد دومین نیروگاه خورشیدی مجموعه ساختمان‌های ستادی برق پایتخت آغاز به کار کرده و وارد مدار تولید شد.

"کامبیز ناظریان" مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در این آیین با بیان این که با بهره برداری از این نیروگاه، نیاز مصرف ساختمان‌های ستادی اصلی برق پایتخت از این پس با استفاده از انرژی خورشیدی امکان پذیر خواهد شد تصریح کرد: گسترش استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر به عنوان یکی از سیاست‌های اصلی وزارت نیرو نقشی موثر در مدیریت بار شبکه و توزیع مناسب انرژی و ارتقای مولفه‌های زیست محیطی خواهد داشت و در همین راستا شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات موثری را در راستای توسعه استقرار نیروگاه‌های به ویژه پشت بامی در بخش‌های مختلف شهر تهران اجرایی کرده است.

"ناظریان" با اشاره به الزام ادارات دولتی به تجهیز و بهره برداری از نیروگاه‌های خورشیدی افزود: تاکنون بیش از ۳۰۰ مشترک اداری در شهر تهران مجهز به نیروگاه خورشیدی شده‌اند و طبق برنامه ریزی انجام شده یکصد مگاوات سامانه خورشیدی پشت بامی در ۱۳۶۵ ساختمان شهر تهران به بهره برداری خواهد رسید.