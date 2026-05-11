به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،در جریان سفر سه‌روزه هیئتی از خبرنگاران شبکه‌های تلویزیونی المیادین لبنان و الانوار ۲ ، الطلیعه و الغدیر از کشور عراق به استان لرستان، ابعاد مختلف خسارات و رویدادهای «جنگ رمضان» از نزدیک مورد بازدید و پوشش رسانه‌ای قرار گرفت.

این خبرنگاران با حضور در مناطق آسیب‌دیده، به‌ویژه در شهر خرم آباد و بروجرد ، حضور در تجمعات شبانه مردمی‌بیعت با رهبری و حمایت از رزمندگان اسلام، ضمن تهیه گزارش‌های میدانی، ارتباطات زنده‌ای با شبکه‌های خبری خود برقرار کردند و روایت مستقیم از واقعیت‌های میدانی این منطقه را به مخاطبان جهانی مخابره کردند.

گفتنی است این رویداد رسانه ای با برنامه ریزی و دعوت صدا و سیمای مرکز لرستان، همراهی استانداری لرستان، اداره کل بین الملل سازمان صداوسیما و اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی در راستای هم افزایی بین شبکه های تلویزیونی خارجی و استانی در استان لرستان برگزار شد.

بزودی علاوه بر حضور در برنامه زنده رادیو ، تلویزیونی و ارتباطات برون مرزی ، مستند ویژه روایت میدانی این رویداد و تولیدات کوتاه مرتبط با آن از شبکه لرستان و شبکه های مربوطه به روی آنتن می رود.