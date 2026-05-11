به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عظیم اعتمادی، مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در گفت‌و‌گو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، با اشاره به فعالیت‌های صنعت برق کشور در طول جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: صنعت برق چه در جنگ دوازده روزه و چه در جنگ رمضان عملکرد شایسته‌ای ازخود به جای گذاشت. همه همکاران ما نشان دادند که از تولید تا انتقال و توزیع پای کار کشور نظام و مردم هستند و نشان دادند که چقدر توانمند هستند و در جای جای کشور روشنایی را به مردممان هدیه دادیم و مشکل خاصی را نداشتیم.

وی همچنین از اتمام یکی از پروژه‌های نیروگاهی کشور خبر داد و افزود: روز‌های آخر جنگ دوازده روزه کلنگ عملیات اجرایی این پروژه به دست وزیر نیرو زده شد. در روز آخر جنگ دوازده روزه که حملات شدیدی در این منطقه داشتیم همکاران ما در مجموعه پیمانکاران و مشاور ما پای کار بودند و نشان دادند که جنگ هم نمی‌تواند تولید را متوقف کند. این واحد هم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مدار تولید شده و همه هم با دست توانمند همکاران و مهندسان و متخصصان خود این کشور بوده است.

اعتمادی در پاسخ به پرسشی درباره ریسک اجرای پروژه‌های نیروگاهی در شرایط جنگی اظهارکرد: ریسک هم به شدت و هم به احتمال وقوع آن وابسته است و طبیعتاً باید بخشی از این ریسک‌ها را مدیریت و تا حد امکان حذف کنیم، با این حال صنعت نیروگاهی کشور همواره جزو صنایع پرریسک بوده است.

ایران در زمره پنج سازنده بزرگ نیروگاهی در جهان قراردارد

وی با بیان اینکه برخی تهدیدات از جمله حملات سایبری همواره از بیرون متوجه این صنعت بوده، افزود: با تکیه بر توانمندی نیرو‌های داخلی و پیشرفت‌های فنی، امروز ایران در زمره پنج سازنده بزرگ نیروگاهی در جهان قرار دارد و در این حوزه حرف برای گفتن داریم. بر همین اساس و با پیش‌بینی‌ها و تدابیر اتخاذشده، تاکنون مشکل خاصی رخ نداده و در موارد محدود در دوره جنگ رمضان نیز متخصصان داخلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسائل را برطرف کرده‌اند.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی تصریح کرد: عملکرد صنعت برق در جریان دو جنگ رمضان و دوازده‌روزه، چه در بخش دولتی و چه غیردولتی، قابل قبول بوده و مجموعه فعالان این حوزه تلاش کردند رضایت مردم را جلب کنند.

اعتمادی در ادامه به تشریح مأموریت‌های این شرکت پرداخت و گفت: شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی چند مأموریت اصلی را دنبال می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها راهبری کل صنعت تولید برق در بخش دولتی و غیردولتی است، چرا که حدود ۷۰ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور در اختیار بخش خصوصی و غیردولتی و ۳۰ درصد در اختیار دولت قرار دارد.

وی ادامه داد: از دیگر مأموریت‌های مهم این شرکت، انجام تعمیرات نیروگاهی برای آمادگی در پیک مصرف تابستان است؛ به‌طوری که از اواخر ماه جاری تا پایان شهریور، دوره اوج مصرف آغاز می‌شود و لازم است تمامی واحد‌ها با آمادگی کامل در مدار تولید قرار گیرند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی با اشاره به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای افزود: اجرای پروژه‌های احداث نیروگاه‌ها نیز از دیگر وظایف این شرکت است که با مشارکت بخش‌های دولتی و غیردولتی دنبال می‌شود.

نوسازی نیروگاه‌های فرسوده در دستورکار قرار دارد

اعتمادی همچنین به برنامه‌های بهینه‌سازی در صنعت نیروگاهی اشاره کرد و گفت: در این حوزه، نوسازی نیروگاه‌های فرسوده و جایگزینی آنها با واحد‌های جدید در دستورکار قرار دارد، چراکه نیروگاه‌های قدیمی علاوه بر راندمان پایین، آلودگی زیست‌محیطی بالایی دارند و در بسیاری موارد به دلیل توسعه مناطق مسکونی، در مجاورت شهر‌ها قرار گرفته‌اند.

وی بیان کرد: در همین زمینه، جمع‌آوری واحد‌های قدیمی و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید از جمله استفاده از توربین‌های کلاس F که برای نخستین‌بار توسط متخصصان داخلی ساخته شده، درحال انجام است تا ضمن افزایش راندمان، مصرف سوخت و میزان آلایندگی نیز کاهش یابد.

اعتمادی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع سوخت در کشور اظهار کرد: همواره نگرانی‌هایی در این حوزه وجود دارد، اما شدت و گستره آن متفاوت است و ما باید تلاش کنیم از سوخت‌های فسیلی به‌عنوان منابعی ارزشمند به‌درستی صیانت کنیم.

وی با بیان اینکه برنامه تنوع‌بخشی به سبد سوخت در دستورکار قرار دارد، افزود: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌ویژه در حوزه انرژی خورشیدی باجدیت دنبال می‌شود، به‌طوری که ظرفیت این بخش تاکنون به پنج هزار مگاوات رسیده و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده به حدود ۷۵۰۰ مگاوات افزایش یابد؛ این در حالی است که این رقم در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰۰ مگاوات بوده است.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی ادامه داد: در کنار توسعه تجدیدپذیرها، افزایش راندمان نیروگاه‌ها و تنوع‌بخشی به منابع تولید از جمله انرژی خورشیدی، بادی و... نیز دنبال می‌شود. بخشی از نیروگاه‌های کشور فرسوده هستند و بخشی دیگر به‌صورت سیکل گازی فعالیت می‌کنند که تکمیل بخش بخار آنها نیازمند تأمین مالی و زمان است.

اعتمادی با اشاره به چالش‌های توسعه در این صنعت گفت: یکی از مسائل اساسی در حوزه نیروگاهی، زمان‌بر بودن اجرای پروژه‌ها و همچنین تأمین منابع مالی است، با این حال تلاش می‌شود با افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت، تولید انرژی با بهره‌وری بالاتری انجام شود.

شبکه برق کشور پایدار است

وی با تأکید بر پایداری شبکه برق کشور تصریح کرد: شبکه برق ایران یک شبکه یکپارچه و باسابقه است که تمامی فرآیند‌های آن تعریف‌شده و مشخص است و فعالان این حوزه به‌خوبی با وظایف خود آشنا هستند.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی با اشاره به عملکرد صنعت برق در شرایط جنگی افزود: با وجود آسیب‌های محدود به برخی نیروگاه‌ها، به‌ویژه در بخش خصوصی، تمامی نیرو‌های این صنعت پای کار بودند و حتی در همین دوره رکورد‌هایی در احداث نیروگاه به ثبت رسیده که به‌زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

اعتمادی بیان کرد: استمرار روشنایی در کشور و کوتاه بودن مدت خاموشی‌ها نشان‌دهنده عملکرد مناسب صنعت برق است؛ در حالی که این صنعت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم با خساراتی نیز مواجه شد، اما کارکنان آن با تعهد بالا به فعالیت خود ادامه دادند.

وی با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان این صنعت گفت: در برخی مواقع، از جمله در شب هفدهم، کارکنان نیروگاه‌ها حتی با وجود فراهم کردن اتاق امن برای آنان، این افراد محل کار خود را ترک نکردند و این نشان‌دهنده روحیه ایثار و تعهد آنهاست.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی این نیرو‌ها را سرمایه‌های ارزشمند کشور دانست و افزود: در برخی طرح‌ها، با وجود وقوع حوادث تلخ برای خانواده همکاران، روند اجرای طرح‌ها متوقف نشد و این نشان‌دهنده عزم جدی فعالان این صنعت برای خدمت‌رسانی به مردم است.

اعتمادی با بیان اینکه خبر‌های خوبی در حوزه نیروگاهی در راه است، گفت: با حمایت‌های دولت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس، برنامه‌هایی برای جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده، افزایش راندمان و توسعه بخش بخار نیروگاه‌ها با سرعت بیشتری در حال پیگیری است.

مردم در مدیریت مصرف برق همراهی کنند

وی همچنین با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف برق اظهار کرد: در کنار تلاش‌ها برای افزایش تولید، مدیریت مصرف نیز موضوعی اساسی است و همان‌گونه که در سایر حوزه‌ها موفق بوده‌ایم، در این بخش نیز با همراهی مردم می‌توان به نتایج مطلوب رسید.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم گفت: برق کالایی ارزشمند و پرهزینه است که از مرحله تولید تا انتقال، زنجیره‌ای گسترده از خدمات را در بر می‌گیرد، بنابراین انتظار می‌رود مردم با مدیریت مصرف، صنعت برق را در عبور از پیک تابستان یاری کنند تا بتوانیم تابستانی بدون خاموشی را پشت سر بگذاریم.