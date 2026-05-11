پخش زنده
امروز: -
قائممقام وزیر علوم با بیان اینکه حضور دانشجویان در فضای دانشگاهی عامل پویایی و شور علمی است ، ابراز امیدواری کرد؛ با فراهم شدن شرایط، آموزش حضوری و تعامل نزدیک استاد و دانشجو بار دیگر به تقویت نشاط دانشگاهی منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مسعود شمسبخش، امروز در جشنواره سرآمدان آموزشی دانشگاه الزهرا (س) با گرامیداشت یاد استاد شهید مطهری گفت: استاد فرزانه شهید مطهری معلم انقلاب و از نظریهپردازان اصلی انقلاب بود.
وی افزود: شهید مطهری طیف وسیعی از علوم اسلامی را پوشش میداد و آثار، سخنرانیها و کتبی که از وی باقی مانده است، از جمله «داستان راستان»، «تلخیص»، «جهان تا تحریف» و «فریاد بر تحریف در عاشورا»، نشاندهنده گستره فکری ایشان است. به نظر میرسد این تلاشها در راستای انجام رسالت اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی بوده است.
قائم مقام وزیر علوم گفت: ما به عنوان معلم باید شهید مطهری را الگوی خود قرار دهیم و علاوه بر تخصص علمی، در حوزههای مختلف برای جامعه و نسلهای آینده تبیینگر باشیم و انحرافاتی را که در قالبهای مختلف در جامعه ظهور میکنند، برای مردم روشن کنیم.
شمس بخش اظهارداشت: هر طلبهای وقتی وارد حوزه علمیه میشود آرزو دارد مرجع شود و از میان هزاران طلبه، تعداد محدودی به این جایگاه میرسند. شهید مطهری اگر در حوزه میماند، با توجه به تسلط علمی، بلوغ فکری و سختکوشی، بدون شک یکی از مراجع تراز اول جهان اسلام و تشیع میشد، اما ایشان حوزه را رها کردند و به تهران آمدند.
وی افزود: به نظر من، شهید مطهری این انتخاب را انجام دادند، چون احساس کردند در فضای دانشگاه بهتر میتوانند رسالت اجتماعی خود را انجام دهند و بر نسل جوان و جامعه اثرگذار باشند.
قائم مقام وزیر علوم با اشاره به فضای فکری دوران انقلاب گفت: همنسلان ما دوران انقلاب را با نام دکتر شریعتی و استاد مطهری میشناسند؛ از یکسو شور و حضور انقلابی دکتر شریعتی و از سوی دیگر غنای فکری و ایدئولوژیک شهید مطهری، فضای فکری آن دوران را شکل داده بود.
شمس بخش علوم تأکید کرد: ما به عنوان معلمان نظام جمهوری اسلامی باید این بزرگان را الگوی خود قرار دهیم و تلاش کنیم در حد توان خود ادامهدهنده مسیر فکری و اجتماعی آنان باشیم.
وی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره افزود: امیدوارم هرچه زودتر شاهد بازگشت نشاط کامل به فضای دانشگاهی باشیم. حضور دانشجویان در محیط دانشگاهی، دانشگاه را به حرکت درمیآورد و به آن شور و پویایی میبخشد.
شمسبخش در پایان گفت: امیدواریم با فراهم شدن شرایط، حضور دانشجویان در دانشگاهها بیش از پیش تقویت شود تا بتوانیم از نزدیک با آنان گفتوگو کرده و فضای علمی و آموزشی پویاتری داشته باشیم.