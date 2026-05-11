فرماندار شهرستان پردیس با اشاره به اینکه در جنگ رمضان ۳۱۹ واحد مسکونی آسیب دیدند گفت: اقدامات اولیه در خصوص اسکان در شهرستان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا طاهرخانی افزود: در حال حاضر مطالبات مردم بازسازی سریعتر واحدها است که از آنجایی که آسیب واحدهای مسکونی در بحث نوع دو هستند میتوانیم بگوییم تمام واحدهایی که به بانک معرفی شدند وام آنها پرداخت شده است.
وی درباره خودروها و موتورسیکلتهای آسیب دیده هم گفت: پرونده تمامی خودروها و موتورسیکلتها تشکیل شده است و در این هفته پرداخت خسارت آنها آغاز خواهد شد.
طاهرخانی افزود: در بحث پرداختن خسارتهای بیمه ایران به صنایع هم ما ۶۹ واحد آسیب دیده در سطح شهرستان داشتیم که کارهای کارشناسیش انجام شد ما هماهنگی ریاست دادگستری و مساعدتی که این برادر عزیزمان داشتند کارشناس رسمی دادگستری به این منظور قرار بر این شد به صورت رایگان این اقدامات انجام شود.