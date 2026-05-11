به همت گروه جهادی پیروان حضرت مهدی (عج) اصفهان، مجموعه ای از خدمات درمانی، مشاوره ای و حمایتی رایگان به ساکنان جلوان از محله های حاشیه نشین این شهر ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده گروه جهادی پیروان حضرت مهدی (عج) اصفهان گفت:ویزیت پزشک عمومی ، طب سنتی و روانشناس،تحویل دارو، حجامت و پیرایش همچنین ارائه مشاوره تحصیلی، خانوادگی و ترک اعتیاد بخشی از خدمات رایگان این گروه جهادی در محله جلوان اصفهان است.

اسماعیل اسدی با اشاره به فعالیت ۱۵ ساله گروه جهادی پیروان حضرت مهدی (عج) اصفهان افزود: بیش از دو سال است که خدمات درمانی، مشاوره ای و حمایتی رایگان این گروه جهادی به ساکنان مناطق کم برخوردار خارج از استان از جمله سیستان و بلوچستان، خوزستان و جزیره هرمز هم ارائه شده است.

دبیر قرارگاه محله های ۲۰۲۰ بنیاد برکت استان اصفهان هم گفت: طرح توسعه و تحول اجتماع محور در دو هزار و ۲۰ محله کمتر برخوردار با چشم انداز تبدیل محله های کمتر برخوردار به محله های با کودکان، نوجوانان و جوانان توانمند، کارآمد و موثر در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در حال اجراست.

محمدجواد سلیمانی افزود: به همت بنیاد برکت، در یک سال گذشته، ۵۰ فقره تسهیلات اشتغال تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان اعطا و ۱۰۰ سری جهیزیه و پنج هزار بسته معیشتی در استان بین نیازمندان استان اصفهان توزیع شده است.