به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیده مریم محمدی پیش از ظهر امروز در جلسه کارگروه مقابله با پدیده گرد و غبار که در سالن جلسات اتاق بازرگانی استان قم برگزار شد، اظهار کرد: طی یکسال گذشته اقدامات خوبی در استان قم در عرصه بیابان صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: برای ۳۰۰ هزار هکتار بیابان قم مطالعه صورت گرفت که ۵۲ هکتار آن در شرایط فوق بحرانی قرار دارد.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان قم ادامه داد: تالاب دریاچهنمک پس از دریاچه ارومیه دومین دریاچهاى است که ستاد احیا برای آن تشکیل شده است.
محمدی با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۶ روز ناسالم در قم داشتیم، مطرح کرد: البته آلودگیهای خودرویی نیز به گرد و غبار اضافه میشود.
محمدی با بیان اینکه اتوبان قم_گرمسار تحت تاثیر بیابانهای قم است، خاطرنشان کرد: این محور بسیار مهم است که گردوغبار در آن میتواند حادثه آفرین باشد.