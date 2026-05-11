نمایندگی وزارت خارجه در شمال و شمال شرق کشور بر حمایت این وزارتخانه از گسترش همکاری های دو کشور ایران و پاکستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمد شهریارخان ریاست کنسولگری جمهوری اسلامی‌پاکستان در مشهد، با حضور در محل نمایندگی با ارباب خالص ریاست نمایندگی وزارت امورخارجه در خراسان رضوی ملاقات کرد.

در این دیدار محمد شهریارخان ضمن تبریک انتصاب آقای ارباب خالص به ریاست نمایندگی وزارت امورخارجه، گزارشی از آخرین وضعیت روابط دوجانبه ارائه و از کمک‌های نمایندگی وزارت امورخارجه، درتسهیل همکاری‌های مشترک قدردانی کرد.

ارباب خالص نیز با اشاره به اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی دینی و زبانی دو کشور و همچنین ظرفیت‌های متنوع و گسترده اقتصادی، آن را سرمایه‌ای بزرگ برای توسعه تجارت بین دو کشور خواند و بر حمایت نمایندگی وزارت امورخارجه از گسترش همکاری‌ها در تمامی زمینه‌ها به ویژه اقتصادی تاکید کرد.