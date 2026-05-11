استان مرکزی در اوج همبستگی؛ جلوهای تازه از حضور مردمی در هفتاد و یکمین شب تجمعات
در هفتاد و یکمین شب از تجمعات شبانه، مردم استان مرکزی با حضوری گسترده و منسجم، بار دیگر تصویری روشن از همبستگی، آگاهی و اراده جمعی خود را به نمایش گذاشتند.
متن خبر:
هفتاد و یکمین شب از تجمعات مردمی در استان مرکزی، با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در شهرهای گوناگون این استان برگزار شد و فضای شهرها را آکنده از روحیه همدلی، انسجام و مشارکت اجتماعی کرد.
در این اجتماع شبانه، شهروندان از گروههای سنی و اجتماعی مختلف، از جوانان و دانشجویان تا خانوادهها و فعالان فرهنگی و اجتماعی، با حضور خود بر اهمیت اتحاد و همبستگی ملی تأکید کردند و خواستار تداوم مسیر مشارکت آگاهانه در عرصههای اجتماعی شدند.
فضای تجمعات، همراه با شعارهای وحدتآفرین و تأکید بر انسجام اجتماعی، نشاندهنده پیوند عمیق مردم با ارزشهای مشترک و دغدغههای جمعی بود؛ پیوندی که در طول این سلسله تجمعات، بارها در استان مرکزی به نمایش گذاشته شده است.