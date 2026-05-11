پیکر ۷۶۴ شهید اسارت در شهر العماره عراق که غریبانه به خاک سپرده شده بودند شناسایی شد که از این تعداد، ۳۱ شهید متعلق به همدان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان؛ دبیر کنگره شهدای غریب اسارت در نخستین رویداد هنری شهدای غریب اسارت با تکنیک سیاه قلم که با موضوع تصویرگری شهدای استان همدان برگزار شد افزود: پس از سال‌ها پیگیری و تلاش، پیکر پاک ۷۶۴ شهید غریب اسارت در شهر العماره عراق شناسایی شد.

جعفر زمردیان با بیان اینکه تعداد شهدای غریب استان ۷۲ نفر بوده افزود: با تفحص اخیر، ۳۱ شهید دیگر به تعداد شهدای غریب اسارت استان افزوده شده است.

او این شناسایی را اتفاقی مهم و در نوع خود بی‌سابقه در تاریخ جنگ‌ها توصیف کرد و گفت: با گذشت بیش از ۴۰ سال از پایان دوران دفاع مقدس، شناسایی و یافتن پیکر این شهدا، به ویژه با توجه به دشواری‌های موجود، کاری بسیار سترگ و ارزشمند است.

دبیر کنگره شهدای غریب اسارت با اشاره به اهمیت معرفی این شهدا به جامعه تاکید کرد: تا پیش از این، تصاویر و اطلاعات مستندی از بسیاری از این شهدا در دست نبود و حتی برخی از آنها عکسی در پرونده‌های خود نداشتند که این موضوع، کار هنرمندان در به تصویر کشیدن چهره این عزیزان را دشوار می‌ساخت.

زمردیان تصریح کرد: با همکاری هنرمندان و دستگاه‌های مربوطه، هویت و خاطره این شهدای گرانقدر را زنده نگه داریم و یاد و نام آنها را در تاریخ ماندگار سازیم.