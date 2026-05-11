رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: طبق نقشههای پیش بینی و پیش یابی بارشهای رگباری از روز سه شنبه در استان آغاز میشود و لازم است ساکنان استان و افرادی که قصد تردد در محورهای مواصلاتی منطقه را دارند به هشدار های هواشناسی در این باره توجه کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهدی صابری با بیان اینکه هوای استان امروز پایدار و بدون پدیده است، افزود: رگبارهای بهاره، در مناطق مستعد توام با بارش تگرگ و همراه با رعدوبرق و تند باد لحظه ای از روز سه شنبه تا پایان هفته جاری برای تمامی مناطق استان پیش بینی شده است.
وی بیان کرد: اثر مخاطره شامل احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، لغزندگی، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده ای بوده و احتمال آسیب به سازه های سبک و نیمه کاره در اثر تندباد موقت وجود دارد.
رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: رعایت توصیه های لازم شامل آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی، اطمینان از استحکام سازه های موقت و تابلوهای تبلیغاتی نیز ضروری است.
وی با اشاره به آغاز افزایش تدریجی دما در استان اظهار کرد: دمای ارومیه مرکز در شبانه روز گذشته بین مثبت ۲۱ و هشت درجه سانتیگراد در نوسان بود و تکاب با مثبت ۲ درجه سردترین شهر و پلدشت با مثبت ۲۵ درجه سانتیگراد گرمترین شهر ثبت شدهاند.