وی بیان کرد: اثر مخاطره شامل احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه ها و مسیل ها، لغزندگی، کاهش دید و اختلال در ترددهای جاده ای بوده و احتمال آسیب به سازه های سبک و نیمه کاره در اثر تندباد موقت وجود دارد.

رییس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: رعایت توصیه های لازم شامل آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، پرهیز از سفرهای غیر ضروری و احتیاط در ترددهای شهری و جاده ای، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و اجتناب از فعالیت های کوهنوردی، اطمینان از استحکام سازه های موقت و تابلوهای تبلیغاتی نیز ضروری است.

وی با اشاره به آغاز افزایش تدریجی دما در استان اظهار کرد: دمای ارومیه مرکز در شبانه روز گذشته بین مثبت ۲۱ و هشت درجه سانتی‌گراد در نوسان بود و تکاب با مثبت ۲ درجه سردترین شهر و پلدشت با مثبت ۲۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر ثبت شده‌اند.