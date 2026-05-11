تکلیف نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد معلوم شد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت: تعیین وضعیت حضوری یا مجازی بودن امتحانات بر عهده شورای امنیت کشور است و این شورا خطاب به مسئولان اعلام کرده است که در شرایط جنگ، دانشگاهها باید بهصورت مجازی فعالیت کنند.
حسین کلانتری خلیل آباد درگفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
درباره نحوه برگزاری امتحانات گفت: تعیین وضعیت حضوری یا مجازی بودن امتحانات بر عهده شورای امنیت کشور است، در حال حاضر مبنا، برگزاری مجازی امتحانات است و اگر شورا تصمیم دیگری اتخاذ کند، بهسرعت اجرا خواهد شد
بنابراین هیچیک از دانشگاهها نمیتوانند بهصورت خودسرانه این وضعیت را تغییر دهند، مگر اینکه شورای امنیت کشور تصمیم جدیدی اعلام کند.