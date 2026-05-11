تکلیف نحوه برگزاری امتحانات دانشگاه آزاد معلوم شد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج گفت: تعیین وضعیت حضوری یا مجازی بودن امتحانات بر عهده شورای امنیت کشور است و این شورا خطاب به مسئولان اعلام کرده است که در شرایط جنگ، دانشگاه‌ها باید به‌صورت مجازی فعالیت کنند.