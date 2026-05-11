بورس انرژی ایران فردا میزبان عرضههای سنگین فرآوردههای هیدروکربوری در رینگ داخلی و بینالملل با محوریت گاز مایع و فرآوردههای پالایشی خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بازار فیزیکی در ۲۱ اردیبهشت میزبان عرضههای متعددی از فرآوردههای هیدروکربوری در رینگ بینالملل و داخلی خواهد بود. از مهمترین عرضهها در رینگ بینالملل باید به برنامه عرضه ۵۰ هزار تن گاز مایع شرکت ملی گاز ایران، ۱۸ هزار تن گاز مایع پالایش نفت آبادان، ۴ هزار تن گاز مایع شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و ۳ هزار تن اکستراکت شرکت نفت ایرانول اشاره کرد.
از مهمترین عرضهها در رینگ داخلی نیز باید به برنامه عرضه ۳۵ هزار تن نفتای سنگین، ۵ هزار تن نفتای سنگین و ۳ هزار تن نفتای سبک پالایش نفت آبادان و ۲ هزار و ۱۰۰ تن متانلو پتروشیمی شیراز اشاره داشت.