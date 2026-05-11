درآستانه هفته ازدواج،
پرداخت وام ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوجهای جوان
سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از اجرای طرحی خبر داد که بر اساس آن زوجهای جوان میتوانند برای خرید لوازم خانگی از تسهیلاتی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان استفاده کنند.
حمید رضا رضایی درگفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز
گفت: این طرح با هدف ایجاد زیرساختهای لازم برای تشکیل خانواده و کاهش استرسهای مالی پیش از ازدواج، گامی مؤثر برای حمایت از جوانان محسوب میشود و زوجهای جوانی که در آستانه ازدواج هستند، میتوانند از این فرصت استثنایی استفاده کنند.
این طرح همزمان با «هفته ازدواج» ۲۶ اردیبهشت تا ۳ خرداد آغاز میشود و زوجهای جوان میتوانند با مراجعه به مراکز تسهیل ازدواج در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز، معرفینامه دریافت کنند.
زوجهای جوان با در دست داشتن این معرفینامه، به کانترهای ویژهای که در این دو مجموعه بزرگ لوازم خانگی پیشبینی شده، هدایت میشوند و میتوانند با اقساط ۳۶ ماهه و با حداقل نرخ سود، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کنند.