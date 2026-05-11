ملی پوش تفنگ کشورمان گفت: با برگزاری اردو‌های مداوم می‌توانیم برای بازی‌های آسیایی ناگویا به آمادگی کامل برسیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، شرمینه چهل امیرانی درباره برگزاری اردوی تیم ملی تفنگ، اظهار داشت: پس از وقفه طولانی، اردوی تیم ملی تفنگ در تهران آغاز شد. در این مدت هر کدام از بچه‌ها سعی کردند بدنسازی داشته باشند. در مجموع وضعیت تیم خوب است و با برگزاری اردو‌های مداوم می‌توانیم برای ناگویا به آمادگی کامل برسیم.

وی افزود: مهم‌ترین مسابقات ما بازی‌های آسیایی در ناگویا است که از اهمیت بالایی برخوردار است و تلاش می‌کنیم با آمادگی در اردو‌های تیم ملی به بهترین نتیجه برسیم.