۴۱۰ هکتار از زمینهای جهرم به کشت انواع محصولات سبزی و صیفی اختصاص یافته است.
ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جهرم گفت: کشاورزان این شهرستان در سال زراعی جاری، ۴۱۰ هکتار از زمینهای خود را به کشت انواع محصولات سبزی و صیفی شامل خربزه، هندوانه، گوجه فرنگی، پیاز، کاهو و محصولات جالیزی اختصاص دادهاند که زمینه اشتغال سه هزار و ۵۰۰ نفر را فراهم کرده است.
سجاد قناعتیان با بیان اینکه برداشت این محصولات از اواخر اردیبهشت آغاز میشود، افزود: عمده کشت در بخشهای «کردیان» و «مرکزی» و بخش کمتری در منطقه «سیمکان» این شهرستان است که مزارع با هدف مدیریت بهینه منابع آبی از سیستمهای آبیاری نوین استفاده میشود.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.