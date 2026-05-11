مسئول امور پیام‌آوران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جذب بیش از هزار و ۵۰۰ پیام‌آور بهداشت طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: پیام‌آوران بهداشت با هدف تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته کشور، در حوزه‌های بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی بکارگیری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صفدر شیراوند مسئول امور پیام‌آوران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به نقش پیام‌آوران بهداشت در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم اظهار کرد: در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته در امور بهداشتی و درمانی کشور، بر اساس تبصره ۲ ماده یک قانون نحوه تشکیل پیام‌آوران بهداشت و موافقت‌نامه منعقدشده در سال ۱۳۹۳ میان وزارت بهداشت و معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت بهداشت سالانه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان رشته‌های بهداشتی و درمانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی اقدام می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، جلساتی به‌صورت سالانه میان وزارت بهداشت و معاونت نیروی انسانی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار می‌شود و سهمیه‌های اختصاص‌یافته به وزارت بهداشت در این جلسات تعیین و ابلاغ می‌شود.

مسئول امور پیام‌آوران وزارت بهداشت با اشاره به عملکرد این حوزه از ابتدای دولت چهاردهم گفت: در سال ۱۴۰۳ تعداد مجوز سالانه پیام‌آور بهداشت اختصاص‌یافته به وزارت بهداشت، هزار و ۱۶۶ نفر بود که از این تعداد، ۸۲۷ نفر جذب شدند، همچنین در سال ۱۴۰۴ نیز از مجموع هزار و ۱۰۰ مجوز سالانه، ۷۵۹ نفر جذب شده‌اند.

شیراوند با قدردانی از همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ادامه داد: همکاران ما در دانشگاه‌های علوم پزشکی با نیازسنجی و اعلام نیاز از طریق مکاتبات اداری و ارتباطات مستمر، نیازهای خود را به وزارت بهداشت منعکس می‌کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم متناسب با این نیازها، بخشی از کمبود نیروی انسانی دانشگاه‌ها را از مسیر جذب پیام‌آوران بهداشت تأمین کنیم.

وی با بیان اینکه جذب پیام‌آوران بهداشت از سال ۱۳۹۵ در سامانه مربوطه ثبت و پیگیری می‌شود، اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه پیام‌آوران بهداشت، از سال ۱۳۹۵ تاکنون ۷۰۴۶ نفر در این حوزه جذب شده‌اند و در حال حاضر تعداد پیام‌آوران فعال در کشور هزار و ۶۲۷ نفر است که در حوزه‌های بهداشت و درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته، مشغول فعالیت هستند.

مسئول امور پیام‌آوران وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اتباع خارجی شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی بر اساس مواد ۱۲۰ تا ۱۲۹ قانون کار و بند «الف» ماده ۳۶ آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شود.

شیراوند افزود: در این زمینه، اقداماتی از ابتدای دولت چهاردهم برای تمدید قراردادها و صدور پروانه اشتغال اتباع خارجی انجام شده است. بر اساس اطلاعات ارسال‌شده از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی، در حال حاضر ۱۵۸ نفر تبعه خارجی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مشغول به خدمت هستند که ۷۲ نفر از آنان پزشک هستند و سایر افراد نیز در مقاطع دیپلم، فوق‌دیپلم و کارشناسی فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به ملیت اتباع خارجی شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی گفت: بیشترین تعداد اتباع خارجی شاغل در این حوزه مربوط به اتباع افغانستان است و پس از آن اتباع کشورهای سوریه، پاکستان، عراق و یمن قرار دارند. همچنین تعدادی از اتباع خارجی سایر کشورها در دانشگاه‌های علوم پزشکی مشغول همکاری هستند.

مسئول امور پیام‌آوران وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: دانشگاه‌های علوم پزشکی مشهد، قم، ایرانشهر، یزد و قزوین بیشترین میزان جذب و به‌کارگیری اتباع خارجی را به خود اختصاص داده‌اند.

به گزارش ایرنا، پیام‌آوران بهداشت افرادی که در رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی یا سایر رشته‌های وابسته به علوم پزشکی از دانشگاه‌های معتبر کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند و مشمول خدمت سربازی هستند؛ آنها می‌توانند در صورت دارا بودن شرایط لازم، به عنوان پیام‌آور بهداشت اعزام شوند.