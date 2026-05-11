رئیس دانشگاه ملی مهارت اعلام کرد: با اجرای طرح ساماندهی ساختاری، تعداد دانشکده‌های دانشگاه ملی مهارت کاهش یافته، اما رشته‌ها و جمعیت دانشجویی حفظ شده است و این اقدام در راستای چابک‌سازی و ارتقای کیفیت صورت گرفته است.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر غلامرضا زمانی امروز در جشنواره سرآمدی آموزش که در دانشکده انقلاب اسلامی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ‌های تحمیلی، به‌ویژه جنگ تحمیلی سوم اظهارداشت: هفت شهید دانشگاهی، چهار دانشجوی شهید دانشگاه ملی مهارت در این جنگ و ۱۷ فارغ‌التحصیل این دانشگاه به شهادت رسیدند.

وی همچنین یاد رهبر شهید، مسئولان نظام، سیاستمداران و مردم شریفی که آگاهانه و با شهامت در برابر دشمنان ایستادند و مقاومت را به معنای واقعی رقم زدند، گرامی داشت.

زمانی درباره مأموریت‌های دانشگاه ملی مهارت گفت: آموزش مهارتی برای کشور یک ضرورت است؛ ضرورتی برای تاب‌آوری اقتصادی، افزایش بهره‌وری و دستیابی به توسعه پایدار. پرداختن به آموزش‌های مهارتی از الزامات بسیار تعیین‌کننده نظام آموزش عالی است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام آموزش عالی کشور اظهار کرد: ما در کشور با ناترازی در فارغ‌التحصیلان، ناترازی علم و عمل و ناترازی میان مدرک تحصیلی و اشتغال‌پذیری مواجه هستیم. آنچه می‌تواند این ناترازی را کاهش داده و در افق آینده برطرف کند، توسعه آموزش‌های مهارتی است. به تعبیر عامیانه می‌توان گفت «دیگر بس است تولید مدرک؛ باید به سمت آموزش‌های مهارتی حرکت کنیم.»

رئیس دانشگاه ملی مهارت با تأکید بر اینکه این دانشگاه تنها متولی آموزش‌های مهارتی دولتی است، گفت: برای نخستین بار اعلام می‌کنم که تعداد دانشکده‌های دانشگاه ملی مهارت از ۱۸۳ به ۱۷۰ کاهش یافته است.

وی ادامه داد: در ۱۳ استان کشور، آموزشکده‌ها و دانشکده‌هایی با عناوین مختلف مانند پسران شماره یک و دو، با کار کارشناسی دقیق و ساختاری مشخص، ادغام و تبدیل به یک دانشکده شدند؛ بدون اینکه رشته‌ها کاهش یابد یا تعداد دانشجویان کم شود.

رئیس دانشگاه ملی مهارت گفت: این دانشگاه با حدود ۱۹۰ هزار تا ۱۹۹ هزار دانشجو در ۱۲۱ شهر کشور فعالیت دارد و بخش عمده آموزش‌های آن به‌صورت عملی ارائه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که میانگین ساعات عملی در هر رشته حدود ۷۰ درصد است.

زمانی تصریح کرد: مأموریت اصلی دانشگاه تربیت نیروی کار ماهر، به‌ویژه تکنسین ماهر و سپس مهندس حرفه‌ای است. در حال حاضر برنامه‌ای برای توسعه تحصیلات تکمیلی وجود ندارد، مگر آنکه در آینده در چارچوب مهارت‌محور تعریف شود.

وی ادامه داد: توسعه آموزش‌های تقاضامحور مأموریت بنیادین دانشگاه است و مزیت راهبردی آن، پیوند ساختاری آموزش مهارت با محیط کار است. بر اساس مطالعه انجام‌شده، بیش از ۶۰ تا ۶۴ درصد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه بلافاصله جذب بازار کار می‌شوند که نتیجه همین پیوند است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت تأکید کرد: آموزش زمانی موفق است که فارغ‌التحصیل توانایی انجام کار، اشتغال‌پذیری، کارآفرینی و بهره‌وری بالا داشته باشد. سرآمدی آموزش در این دانشگاه یعنی توانایی تبدیل دانش به مهارت.

وی افزود: دانشجوی توانمند حاصل نظام آموزشی پویا و استاد توانمند است. علاوه بر دانش منتقل‌شده، استاد الگوی رفتاری ارائه می‌کند که برای دانشجو شاخص و معیار است. در دانشگاه ملی مهارت، استاد صرفاً انتقال‌دهنده دانش نیست، بلکه نقش الگوی حرفه‌ای را نیز دارد.

زمانی از برنامه مهم دانشگاه خبر داد و گفت: به‌زودی چارچوب مهارت‌های نرم دانشگاه ملی مهارت به‌عنوان یک مگا پروژه رونمایی خواهد شد؛ پروژه‌ای که برای نخستین‌بار در کشور اجرا می‌شود و قرار است مهارت‌های نرم در کنار مهارت‌های فنی در برنامه‌های آموزشی نهادینه شود.

وی همچنین از برنامه توسعه رشته‌های هنری با توجه به تقاضای خانواده‌ها و دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد و افزود: بازطراحی رشته‌ها بر اساس نیاز آینده بازار کار در دستور کار است؛ از جمله بررسی رشته‌های جدید مانند بلاکچین که با وجود بازار کار، هنوز به‌صورت رسمی در برنامه درسی کشور تعریف نشده‌اند و طراحی اولیه آن در حال انجام است.

رئیس دانشگاه ملی مهارت تأکید کرد: تدوین برنامه‌های درسی این دانشگاه با مشارکت مستقیم بازار کار انجام می‌شود و این ویژگی مزیت مهم دانشگاه است. همچنین آمایش رشته‌ها و هماهنگی با برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار دارد؛ به‌ویژه با توجه به هدف‌گذاری حضور ۵۰ درصد دانش‌آموزان در هنرستان‌ها در سال پایانی برنامه.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌های ناشی از جنگ اشاره کرد و گفت: ۱۲ دانشکده دانشگاه در جنگ آسیب دیدند و برخی مراکز از جمله در تهران، تبریز، اراک، کرمانشاه و صفادشت دچار خسارت شدند. با وجود این، دانشگاه در بسیاری از موارد فعالیت خود را متوقف نکرد و کارگاه‌ها حتی در ایام بحران فعال بودند و در بازسازی و اقدامات جهادی مشارکت داشتند.

زمانی در پایان تأکید کرد دانشگاه ملی مهارت در مقوله‌های اجتماعی نیز همراه و مسئولیت‌پذیر است و در چارچوب سیاست‌های وزارت علوم، برنامه‌ریزی برای برگزاری کلاس‌های عملی فشرده و برگزاری امتحانات پایان‌ترم را دنبال خواهد کرد.