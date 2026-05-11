نایب رئیس شورای شهر تهران از وزیر صمت خواست تا عاملان گرانی خودرو در بازار را به قوه قضائیه معرفی کند در صورت اثبات به عنوان سو استفاده کردن در زمان جنگ با آنها به عنوان مجرم اقتصادی برخورد شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، «پرویز سروری» افزود: ما قدردان دولت به خاطر تأمین کالا‌های اساسی در چنین شرایطی هستیم. از وزیر صمت نیز بابت تامین ورق‌های فولادی مورد نیاز خودروسازی تا پایان سال تشکر می‌کنیم، اما سوال این است که چرا پس از اعلام خبر تامین ورق‌های مورد نیاز صنعت خودروسازی، شاهد افزایش چند برابری قیمت خودرو به بهانه آسیب در صنعت فولاد بودیم؟

وی با بیان اینکه جنگ محدودیت ایجاد می‌کند، اما محدودیت‌های غیرقابل قبول پذیرفتنی نیست، گفت: از مسئولان می‌خواهیم در این حوزه فعالیتشان را بیشتر کرده، نظارت‌ها را افزایش داده و حمایت بیشتری از مردم صورت دهند.

سروری افزود: ایران امروز در حال مدیریت یکی از بزرگترین جنگ‌های تاریخ است و یکی از ضروریات آن حاکم شدن اقتصاد جنگی در این هنگام است. نباید به فرصت طلبان خبیث اجازه داده شود که سفره مردم ایران را که هم اکنون در خیابان در حال مجاهدت هستند، کوچکتر کنند. باید با اقتصاد جنگی، منابع اولویت بندی شده و با خائنین به اقتصاد مردم به عنوان مجرم اقتصادی برخورد شود.