به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با پیگیری‌های فراوان و برگزاری جلسات کارشناسی مستمر با تأکید بر ضرورت اجرای رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ۶ بند الف آئین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب، امکان حضور افراد زیر ۱۸سال را در فعالیت‌های اقتصادی با رعایت شرط قانونی مهیا کرد.

جوانان زیر ۱۸ سال با رعایت شرط دریافت حکم رشد از دادگاه می‌توانند نسبت به دریافت مجوز‌های صنفی و شروع کسب و کاری نوپا برای خود اقدام کنند.

این اقدام با هدف ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و تسهیل فضای کسب و کار برای جوانان صورت گرفته است.

براساس این گزارش، نخستین مجوز صنفی برای متقاضی زیر ۱۸ سال با رعایت شرط اخذ حکم رشد از دادگاه صادر شده است.

همچنین ۴ مورد تقاضای دریافت مجوز از سوی افراد زیر ۱۸ سال نیز در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شده است.