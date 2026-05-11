مدیرعامل برق پایتخت گفت: ادارات، دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی شهر تهران به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق در ساعات اداری و ۷۰ درصد در ساعات غیراداری موظف شدند.

به گزارش خبرنگار انرژی خبرگزاری صداوسیما؛ رامین پوریا معاون فروش و خدمات مشترکان توزیع برق تهران با حضور در برنامه شبکه خبر گفت: در حوزه تهران بزرگ چیزی بالغ بر چهار هزار و ۸۰۰ مشترک برق داریم،با توجه به رسالت شرکت توانیر از تمامی امکانات و ظرفیت های مان استفاده کرده ایم و با توجه به اینکه بیش از ۴۵ درصد اصابت ها در تهران بوده ولی ما ۳ هزار نیروی عملیاتی در شرکت مشغول ارائه خدمات بودند.

او افزود: خوشبختانه ما در مدت جنگ یک رکورد خوبی را داشتیم که در زمان ارائه خدمات به مشترکین و پایداری برق در نقاط آسیب دیده کمتر از ۵۰ دقیقه بوده و اگر مسائل امنیتی زودتر به ما اجازه می داد قطعا این خاموشی ها کاهش هم پیدا می کرد.

پوریا افزود: در کشور به ویژه محدوده‌ای مانند تهران که دارای آب و هوای معتدلی را دارند در ماه های خرداد، تیر، مرداد و شهریور مصرف الگو در نظر گرفته شده ۳۰۰ کیلو وات ساعت در ماه است و این شامل بیش از ۷۰ درصد مشترکین می شود به طوری که در تهران در این ۴ ماه بیش از ۷۰ درصد مشترکین بیش از الگو را رعایت می کنند.

معاون فروش و خدمات شرکت توزیع برق تهران افزود: همچنین کسانی که الگو را رعایت نمی کنند باید بیشتری الگو را پرداخت کنند و باتوجه به سیاست های صنعت برق ما تقریبا مشترکین بیش از یک و نیم برابر الگو تا اواسط تابستان مجهز به کنتور هوشمند می شوند و سیاست صنعت برق از قابلیت کنتور هوشمند برای مشارکت بیش تر مشترکین پر مصرف برای مدیریت برنامه های الگو مصرف استفاده می کنیم.

او گفت: تعرفه های برق برای مشترکینی که رعایت الگو ندارند سختگیرانه تر است ولی اگر مشترکین سعی کنند خود را در پله های پایین تر مصرف نگه دارند و نزدیک به مشترکین کم مصرف یعنی ۳۰۰ کیلو وات ساعت در تهران کنند می توانند از مشوق های ریالی استفاده کنند و از این طریق می توانیم برق پایدار را داشته باشیم.

معاون فروش و خدمات مشترکان توزیع برق تهران بیان کرد: اگر مشترکان برای کولرهای خود سایبان نصب کنند حدود ۳۰ درصد در مصرف برق کمک خواهد شد و باتوجه به شرایط آبی کشور قطعا در مصرف آب هم صرفه‌جویی انجام می شود، در سال گذشته طرح تعویض موتور کولرهای آبی قدیمی با موتور جدید بود که کاهش ۷۰ درصدی مصرف برق را در پی داشت پیش بینی این است که در تهران نزدیک دو میلیون ۸۵۰ هزار کولر آبی داریم که اگر موتور این کولرها در بازده زمانی یک تا دوسال تعویض آن انجام شود و اگر نیمی از این کولرها همزمان روشن شوند ۵۰۰ مگاوات کاهش مصرف را شاهد هستیم و این عدد معادل یک شهر دو میلیونی می باشد.

پوریا افزود: تقریبا هموطنان دارند با موتورهای نسل جدید و خاصیت آنها آشنا می شوند و اگر تأمین موتور مشکلات آن حل شود،سریعتر نصب انها انجام خواهد شد، در حال حاضر از بازار بهینه سازی مصرف تامین این نشل موتور ها انجام می شود.

وی افزود: باید به این موتورهای نسل جدید توجه بیشتری شود و میزان نصب آن ۴۵ دقیقه بیشتر نیست در سال گذشته قبل از شروع جنگ ما با یک شرکتی قرارداد داشتیم که در هموطنان در سامانه برق تو مراجعه می کردند و پس از ثبت نام در این سامانه و پس از صحت سنجی همکاران با مراجعه تجهیزات و موتور به مشترک تحویل داده می شود.

پوریا گفت: بیش از ۵ هزار شعبه بانک و اداره بزرگ و کوچک در تهران داریم،امسال به کلیه ادارات و شعبه بانک ابلاغ شده که باید مصرف برق خود را را نسبت به مبنای ۱۴۰۳ ،۳۰ درصد و بعد از ساعت اداری هم ۷۰ درصد مصرف را کاهش دهند.

پوریا ادامه داد: ساعت کاری جدید ابلاغ خواهد شد و وسایل سرمایشی ادارات حتما ساعت ۱۳ باید خاموش شود تا از این طریق بتوانیم بخش قابل توجه ای از ناترازی برق را رفع کنیم همچنین دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی بزرگ بعداز ساعت ۱۱ تا وقت اداری از ظرفیت مولد های اضطراری خود استفاده کنند

وی افزود: برای صنایع هم برنامه های متنوع در نظر گرفته شده که ابلاغ می شود و صنایع باتوجه به ظرفیت خود در برنامه های مدیریت مصرف مشارکت کنند و ساعت پیک در تهران از ۱۱ تا ۱۵ می باشد و هموطنان در این زمان از وسایل پر مصرف استفاده نکنند و کولرها در دور تند باشند.

پوریا تصریح کرد: همچنین پویش ۲۵ درجه ای همانند سال گذشته وجود دارد که وسایل سرمایشی رو عدد ۲۵ درجه قرار گیرد و امیدواریم با همکاری هموطنان با کمترین مشکلات از تابستان عبور کنیم،ما در سال گذشته در تهران چیزی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار مگاوات صرفه جویی داشتیم که معادل تولید نیروگاه اتمی بوشهر است.

معاون فروش و خدمات مشترکات شرکت توزیع برق تهران افزود: شهروندان تهرانی می توانند با شماره ۱۲۱ در خصوص مسائل فنی تماس بگیرند و با سامانه ۱۵۲۱ هم درباره مسائل غیر فنی تماس بگیرند و مشکلات شان را مطرح کنند.