محور ناصری - شنبه تا پایان امسال تکمیل میشود
فرماندار دشتی گفت: محور ناصری - شنبه به عنوان یکی از طرحهای مهم استان بوشهر و شهرستان از اهمیت ویژهای برخوردار است و تلاش داریم ۶ کیلومتر باقیمانده این محور در سال جاری تکمیل شود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رضا مقاتلی در بازدید از محور ناصری - شنبه با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم در حوزه راهسازی، اظهار کرد: با وجود همه مشکلات و تنگناها، اقدامات و کارهای خوبی در این حوزه در حال انجام است.
وی افزود: محور ناصری - شنبه به عنوان یکی از طرحهای مهم استان و شهرستان از اهمیت ویژهای برخوردار است که بخشی از این محور در دهه فجر سال گذشته افتتاح شد.
فرماندار دشتی ادامه داد: تلاش داریم ۶ کیلومتر باقیمانده این محور نیز با پیگیری و همت مجموعه اجرایی و پیمانکار طرح در سال جاری تکمیل و بهرهبرداری شود.
مقاتلی بیان کرد: در پی بازدید سال گذشته استاندار بوشهر از این محور و قول ایشان در خصوص تسریع در تکمیل این طرح، با پیگیریهای صورت گرفته، در سال گذشته تا کنون در مجموع ۹۵۰ میلیارد ریال اعتبار به طرح اختصاص یافت و در زمان حاضر پیمانکار مطالبات معوقی ندارد و انتظار داریم شاهد تسریع در روند کاری این طرح باشیم و عقبماندگیهای موجود جبران شود.