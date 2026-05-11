داده‌های آماری از تداوم و رونق فعالیت بازار سرمایه در دوران ۶۰ روزه نخست پس از وقوع جنگ تحمیلی سوم و همچنین دوره آتش‌بس حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ تامین مالی جمعی ۱۰۵ طرح و ۱۹ سکو به مبلغ ۱.۶ همت در فرابورس انجام شد. ۶۵ مجوز افزایش سرمایه به ارزش بیش از ۳۰۶ هزار میلیارد تومان صادر شد.

همچنین، ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی، ۱۵.۶ همت اوراق خصوصی و ۰.۷ هزار میلیارد تومان اوراق شهرداری منتشر شد. مجموع ارزش معاملات بازار‌های مالی بورس کالا در بحران جنگ تحمیلی سوم به ۲۷۵ همت رسید.

مجموع دارایی صندوق‌های کاالایی نیز تا پایان ۸ اردیبهشت امسال به ۶۲۵ هزار میلیارد تومان رسید. این ابزار‌های مالی نقش کلیدی در ماندگاری سرمایه در بازار ایفا کرده‌اند. از آغاز جنگ تحمیلی سوم مجموع ارزش معاملات بازار‌های بورس انرژی به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان رسید.

مجموع ارزش افزایش سرمایه نهاد‌های مالی نیز در دوران جنگ تحمیلی سوم یک هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان بود که به مدیریت بهتر ریسک در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منجر شده است.

همچنین، در این بازه زمانی ۴۰ مجوز افزایش سقف واحد‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۱۲۸ هزار میلیارد تومان صادر شد.

مجموع ارزش معاملات گواهی سپرده بورس کالا نیز در دوران جنگ تحمیلی سوم نیز به ۳۹.۳۶ همت رسید.

صندوق‌های در اوراق بادرآمد ثابت اولین ابزار فعال در دوران جنگ تحمیلی سوم بودند. این صندوق‌ها در اوایل جنگ تحمیلی بعد از دو روز خروج پول در ادامه با ورود پول همراه شدند.

مجموع خالص ارزش دارایی این صندوق‌ها نیز به بیش از یک هزار میلیارد تومان و مجموع خالص صدور و ابطال این صندوق‌ها به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در بحبوحه جنگ تحمیلی سوم بزرگ‌ترین توزیع سود تاریخ بورس ایران رقم خورد به‌طوری که قبل از شروع سال ۱۴۰۵ در کم‌ترین زمان ممکن (ظرف ۴۸ ساعت) واریزی‌ها انجام شد.

بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان سود در مرحله دوم سال مالی ۱۴۰۳، به بیش از ۴۴ میلیون سهام‌دار از طریق ۳۰ شرکت بورسی واریز شد.

تعداد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه به ۶۹۷ شرکت و تعداد مجامع برگزار شده به ۱۶۲ مجمع رسید.

تعداد سرمایه‌گذاران فعال بازار سرمایه نیز در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ به یک میلیون سرمایه‌گذار و سود توزیع شده بین سهام‌داران و سرمایه‌گذاران به بیش از ۱۰۸ همت رسید.

مجموع ارزش معاملات بازار‌های بورس کالا از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۸ اردیبهشت امسال به ۶۹۱ همت رسید.