حضور پرشور و حماسی مردم اراک در هفتاد و یکمین شب تجمعات مردمی
در هفتاد و یکمین شب از تجمعات مردمی، شهر اراک بار دیگر صحنه حضور پرشور، آگاهانه و حماسی مردمی بود که با اتحاد، همدلی و روحیه انقلابی خود، جلوهای باشکوه از ایستادگی و مطالبهگری را به نمایش گذاشتند.
اقشار مختلف مردم، از جوانان و دانشجویان گرفته تا خانوادهها و کسبه، با حضور گسترده خود در این اجتماع شبانه، بر پایبندی به آرمانها، وحدت ملی و حمایت از ارزشهای انقلاب اسلامی تأکید کردند.
فضای اجتماع، آکنده از شور، حماسه و شعارهای وحدتآفرین بود و مردم اراک با حضوری کمنظیر، بار دیگر نشان دادند که در صحنههای مهم اجتماعی و انقلابی همواره پیشگام و استوار هستند.
شرکتکنندگان در این مراسم، با سردادن شعارهای حماسی و سر دادن ندای همبستگی، پیام روشنی از بصیرت، استقامت و آمادگی ملت ایران برای دفاع از آرمانهای خود به جهانیان مخابره کردند. هفتاد و یکمین شب تجمعات مردمی اراک، جلوهای ماندگار از انسجام، غیرت و حضور آگاهانه مردمی بود که همچنان پرصلابت در میدان حضور دارند.