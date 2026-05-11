آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان نهاد کتابخانههای عمومی کشور و انجمن نابینایان ایران، انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین امضای تفاهمنامه همکاری میان نهاد کتابخانههای عمومی کشور و انجمن نابینایان ایران، با حضور آزاده نظربلند، دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، علیاکبر جمالی، مدیرعامل انجمن نابینایان ایران و جمعی از مدیران و اعضای دو مجموعه در سالن جلسات ستاد مرکزی نهاد برگزار شد.
آزاده نظربلند در این آیین، با تأکید بر ضرورت توسعه خدمات کتابخانهای برای همه اقشار جامعه، گفت: نهاد کتابخانههای عمومی کشور در راستای گسترش دسترسی گروههای خاص به خدمات فرهنگی، برنامههایی را برای تقویت خدمات ویژه نابینایان در کتابخانههای عمومی دنبال میکند. وی با اشاره به بازدیدهای استانی انجامشده، اظهار داشت: بررسی فعالیت کتابخانههای عمومی در استانهای مختلف نشان میدهد بخش نابینایان کتابخانهها از ظرفیت و فعالیت مطلوبی برخوردار است و کتابداران فعال این بخش نقش مؤثری در ارائه خدمات به جامعه نابینایان ایفا میکنند.
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اشاره به انتشار و توزیع نشریه بریل «نسل مانا» در کتابخانهها افزود: این نشریه بهصورت مستمر در کتابخانهها توزیع میشود و پیش از نوروز نیز مجموعهای فرهنگی برای کتابخانههای ویژه نابینایان ارسال شده است. وی همچنین به وجود دستگاههای تولید بریل در کتابخانههای مرکزی اشاره کرد و گفت: در حوزه تولید کتابها و نشریات ویژه نابینایان همکاریهایی انجام شده است، با این حال توسعه و بهروزرسانی تجهیزات مورد نیاز این بخش همچنان از اولویتهای نهاد به شمار میرود.
نظربلند با اشاره به نقش انجمن نابینایان ایران در تسهیل ارتباط جامعه نابینایان با کتابخانههای عمومی اظهار کرد: نهاد کتابخانههای عمومی کشور در زمینه جذب و نگهداری کتابداران نابینا نیز اقداماتی انجام داده و تلاش کرده است این روند ادامه یابد. وی ابراز امیدواری کرد این تفاهمنامه آغازگر فصل جدیدی از تقویت و تداوم همکاریهای مشترک میان دو مجموعه باشد.
در ادامه این مراسم، منصور شادکام، قائممقام و دبیر کتابخانههای دیجیتال و گویای تحت پوشش انجمن نابینایان ایران از تجهیز و استقرار هشتمین کتابخانه تخصصی نابینایان در کتابخانه عمومی خلیج فارس بوشهر خبر داد و گفت: از مجموع ۱۵ کتابخانه ویژه نابینایان در کشور، ۱۰ کتابخانه با همکاری مستقیم نهاد کتابخانههای عمومی کشور فعالیت میکنند و سایر کتابخانهها در مراکز بهزیستی یا انجمن نابینایان مستقر هستند.
وی با اشاره به نقش انجمن نابینایان ایران در پیگیری مطالبات این قشر افزود: انجمن تلاش میکند نیازها و مسائل نابینایان را به نهادها و سازمانهای مرتبط منتقل کرده و زمینه تعامل و همکاری برای بهبود خدمات را فراهم کند.
علیاکبر جمالی، مدیرعامل انجمن نابینایان ایران نیز در این مراسم با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان نابینایان، بر ضرورت توسعه امکانات و تجهیزات مورد نیاز این قشر در کتابخانههای عمومی کشور تأکید کرد.
گفتنی است، تأمین منابع آموزشی و فرهنگی مناسب برای نابینایان، تأمین تجهیزات آموزشی و کمکآموزشی ویژه این قشر، اجرای برنامهها و رویدادهای مشترک فرهنگی و برگزاری پویشهای مشترک برای جذب حمایت خیرین از مهمترین محورهای این تفاهمنامه است.