به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی نوشت: ۲۳ ذیالقعده روز زیارت مخصوص حضرت امام رضا علیهالسلام است.
پیامبر خدا (ص) فرمود: «سَتُدفَنُ بَضعَةٌ مِنّی بأرضِ خُراسانَ، لا یَزُورُها مُؤمِنٌ إلّا أوجَبَ اللّهُ عزّ و جلّ لَهُ الجَنَّةَ و حَرَّمَ جَسَدَهُ علی النّارِ؛ زود باشد که پارهای از تن من در خاک خراسان دفن شود. هیچ مؤمنی آن را زیارت نکند مگر آن که خداوند عزّ و جلّ بهشت را بر او واجب و بدنش را بر آتش دوزخ حرام گرداند.»
اللهمّ صلّ علی علیّ بن موسی الرّضا ولیّک عدد ما فی علمک صلاة دائمة بدوام ملکک و سلطانک. اللهمّ سلّم علی ولیّک علیّ بن موسی الرّضا عدد ما فی علمک سلاماً دائماً بدوام ملکک و سلطانک و جبروتک.
عالِم آل محمد، حضرت علىّبنموسیالرّضا (علیه آلاف التّحیّة و الثّناء) ولینعمت ملت ایران است؛ هر چه داریم از امام رضا (ع) داریم.