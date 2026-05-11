رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: سازمان امور مالیاتی با علم به کاهش درآمدهای مالیاتی، اولویت خود را مراعات حال کسبه در جنگ تحمیلی در سال ۱۴۰۴ قرار داده و مهلت بیشتری برای اخذ مالیاتهای معوقه قرار داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، سید محمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گفت: حدود ۵۰ درصد از منابع عمومی کشور امروزه از درآمد مالیاتی اخذ میشود و از این حجم، ۷۰ درصد از هزینههای دولت از درآمد مالیاتی مصرف میشود.
او ادامه داد: البته سازمان امور مالیاتی تلاش کرد حتی از قبل جنگ رمضان با وجود تنشهای ارزی، التهابی را با اخذ مالیات در بازار ایجاد نکند.
سبحانیان گفت: در دوره جنگ به رغم اینکه دولت به درآمدهای مالیاتی وابستگی جدی پیدا کرده بود، تلاش کردیم با بخشنامهها و مکاتباتی که انجام دادیم مهلت بیشتری برای معوقات مالیاتی داده شود و حتی برای مودیان کوچک و خرد نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد تومان چکهای سررسید شده را وصول نکردیم.
او گفت: برخی از اقدامات سازمان امور مالیاتی، مقدمه وصول درآمد است مثل صدور برگ قطعی یا ارسال پیامک مالیاتی و انسداد حسابها در مودیان کوچک و خرد که برای کمک به مودیان انجام ندادیم.