قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با استعلامات صورت گرفته از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برخی از املاک علی کریمی که سعی در اختفای آنها داشته با کار پیچیده حقوقی اطلاعاتی در استان البرز شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، قوه قضاییه اعلام کرد: بنابراین گزارش، دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی از علی کریمی شناسایی و به دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است

یکی از املاک شناسایی شده یک پلاک ثبتی به نام هاوش، فرزند علی کریمی شامل دو واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی است

تصاویر بخشی از املاک شناسایی‌شده متعلق به علی کریمی که با دستور قضایی به نفع مردم توقیف شده است، منتشر شد.